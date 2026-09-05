Десять фильмов на «Алтын минбаре» рассмотрит группа «Россия – Исламский мир»

В программе XXII Казанского международного кинофестиваля «Алтын минбар» появилась спецноминация «Россия – Исламский мир», в шорт-лист которой вошли десять фильмов. Оценивать их будет одноименная Группа стратегического видения, выступающая партнером смотра. Об этом сообщили в ее пресс-службе.

Среди отобранных лент — работы кинематографистов из Ирана, Таджикистана, Омана, Узбекистана, Марокко, Индии, Ирака, России, Туниса и Бангладеш. В конкурсе, например, участвуют иранская драма «Волосы моей дочери», таджикско-иранский фильм «Рыбка на крючке», оманская «Королева Лего», узбекская «Вата» и российская картина «Переговорщик. Операция „Дамаск“».

Помимо конкурсной программы, организаторы анонсировали внеконкурсный показ ленты «Катанга. Танец скорпионов» режиссера Дэни Куята из Буркина-Фасо. Это вольная фантазия на тему шекспировского «Макбета», действие которой разворачивается в вымышленном королевстве. Сеанс пройдет 7 сентября в 12:20 в казанском кинотеатре «Мир» на улице Достоевского.

Заместитель председателя группы, помощник Раиса Татарстана Марат Гатин назвал кино языком, понятным без перевода, и одним из самых сильных инструментов доверия между народами. Он подчеркнул, что через фильмы от Ирана и Узбекистана до Марокко и Ирака раскрывается характер целых народов.

Фестиваль «Алтын минбар» проходит с 4 по 8 сентября под девизом «Через диалог культур – к культуре диалога». В основной конкурсной программе — 54 картины, еще 92 ленты покажут вне конкурса. Смотр организован при поддержке правительства России и Раиса Татарстана.