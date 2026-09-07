Кабачки впитывают масло при жарке как губка: одна привычка делает их тяжелыми и слишком жирными

Жареные кабачки могут получиться румяными снаружи и нежными внутри практически без ощущения лишнего жира. Но иногда уже первая партия забирает почти все масло со сковороды, приходится постоянно подливать новое, а готовые кружочки становятся тяжелыми.

Одна из причин — привычка выкладывать кабачки на недостаточно разогретую сковороду. Пока поверхность медленно нагревается, овощи лежат в теплом масле и успевают впитать его значительно больше. Лучше сначала хорошо прогреть сковороду, а уже затем начинать жарку.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Масло наливаю тонким слоем и даю ему прогреться. Проверяю первым кусочком: если вокруг кабачка сразу появляется легкое шипение, можно выкладывать остальную партию. На едва теплой сковороде жарить не начинаю».

Что понадобится

На 3–4 порции:

молодые кабачки — 700 г;

пшеничная мука — 3 ст. л.;

растительное масло — 2–3 ст. л.;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу;

чеснок — 1 зубчик;

укроп — небольшой пучок;

сметана — для подачи по желанию.

Как пожарить кабачки

Нарежьте овощи. Молодые кабачки нарежьте кружочками толщиной около 7–10 мм. Слишком тонкие ломтики быстрее теряют влагу и становятся мягкими. Уберите влагу с поверхности. Если кабачки после нарезки очень мокрые, промокните их бумажным полотенцем. На влажной поверхности хуже образуется корочка. Подготовьте панировку. Насыпьте муку в тарелку, добавьте немного перца. Каждый кружочек слегка обваляйте и стряхните излишки. Хорошо прогрейте сковороду. Добавьте небольшое количество масла и разогрейте его на среднем или чуть выше среднего огне. Жарьте небольшими партиями. Между кружочками должно оставаться пространство. Готовьте примерно по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой поверхности. Не подливайте масло автоматически. После каждой партии оценивайте сковороду. Если на ней еще остается тонкая масляная пленка, новой порции не требуется. Приправьте готовые кабачки. Соль, измельченный чеснок и укроп удобно добавлять уже после жарки.

Почему нельзя заполнять всю сковороду сразу

Даже хорошо разогретая поверхность быстро остывает, если одновременно выложить на нее слишком много холодных кабачков. Овощи начинают активно выделять воду и вместо быстрого обжаривания фактически тушатся в собственном соке.

Румяная поверхность в таких условиях появляется медленнее, поэтому кабачки приходится держать на масле дольше. Небольшие партии позволяют сохранять стабильный нагрев.

Слишком толстый слой муки тоже не нужен. Излишки панировки остаются на сковороде, впитывают масло и постепенно начинают подгорать.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Не солю всю миску нарезанных кабачков задолго до жарки. Соль вытягивает влагу, и через несколько минут на дне появляется сок. Приправить готовые кружочки проще, а поверхность перед сковородой остается суше».

После жарки кабачки можно ненадолго переложить на бумажное полотенце, чтобы убрать масло с поверхности. Но основной результат зависит от самой жарки: хорошо разогретая сковорода, небольшие партии и умеренное количество масла дают более легкие и румяные кружочки.

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