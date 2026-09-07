Технологии

В России голосовой трафик вырос на 25–30%, а мобильный интернет впервые упал

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В России голосовой трафик в мобильных сетях выр...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Эксперты и участники рынка рассказали «Известиям», что голосовой трафик в российских мобильных сетях, который несколько лет подряд снижался, в первом полугодии вырос на 25–30% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. При этом мобильный интернет-трафик впервые сократился примерно на 10–12%, а фиксированный — увеличился почти на 20%.

Схожие цифры приводят и другие специалисты. Партнер ComNews Research Леонид Коник оценивает рост голосовых звонков более чем в 30%, снижение мобильного интернета на 12–15% и увеличение фиксированного доступа минимум на 20%. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин также говорит о росте мобильных минут на 20–30% и падении интернет-трафика на 10–12%. В «МегаФоне», «ВымпелКоме» и МТС от комментариев отказались, в Т2 объяснили изменения введением «белых списков».

По данным Минцифры с портала Fedstat, в I квартале 2026 года мобильный интернет-трафик упал на 8% — до 11,8 млрд Гб. Объем фиксированного интернета вырос примерно на 19%, до 57,9 млрд Гб, а голосового — более чем на 25%. Причиной тренда, по мнению эксперта НТИ Олега Яблокова, стали периодические отключения мобильного интернета и блокировки мессенджеров: часть нагрузки перешла в домашние и офисные Wi-Fi-сети.

Ожидается, что при сохранении ограничений мобильный интернет-трафик по итогам 2026 года сократится на 5–10%, фиксированный вырастет на 15–20%, а голосовой — на 10–15%. По расчетам Леонида Коника, текущий уровень мобильного потребления в России (около 30 Гбайт на абонента в месяц) соответствует средним показателям Австрии и Литвы, которые входят в топ-10 ОЭСР.

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