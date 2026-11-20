Обычное слоёное тесто можно превратить в красивую праздничную закуску, которая украсит новогодний стол не хуже сложных бутербродов и тарталеток. «Золотые бантики» с ветчиной и сыром получаются хрустящими снаружи, а внутри скрывают нежную расплавленную начинку.

Главная особенность рецепта — необычная форма. Небольшие кусочки теста с начинкой собирают посередине, формируя аккуратные бантики. Для приготовления не нужны специальные формы или кондитерские навыки, а сами заготовки можно сделать всего за несколько минут.

Какие продукты понадобятся

На 12–14 бантиков:

слоёное бездрожжевое тесто — 500 г;

ветчина — 180 г;

твёрдый сыр — 150 г;

сливочный творожный сыр — 100 г;

яйцо — 1 шт.;

горчица — 1 ч. л.;

сушёный чеснок — ½ ч. л.;

кунжут — 1 ст. л.;

чёрный перец — по вкусу;

свежая петрушка — для украшения.

Как приготовить сырно-ветчинную начинку

Ветчину нарежьте очень маленькими кубиками. Твёрдый сыр натрите на крупной тёрке. Соедините ингредиенты в глубокой миске. Добавьте творожный сыр, горчицу и сушёный чеснок. Приправьте чёрным перцем и тщательно перемешайте.

Получится густая начинка, которая хорошо держит форму и не растекается при формировании бантиков.

Если ветчина достаточно солёная, дополнительно солить смесь не нужно.

Как сформировать красивые бантики

Разморозьте слоёное тесто согласно инструкции на упаковке. Оно должно оставаться прохладным. Слегка присыпьте рабочую поверхность мукой. Раскатайте тесто в пласт толщиной примерно 3 мм. Нарежьте его на прямоугольники размером около 10 × 12 см. В центр каждого прямоугольника положите примерно одну чайную ложку начинки. Сложите тесто вдоль пополам, закрывая начинку, и тщательно соедините края. Аккуратно прижмите середину заготовки пальцами, формируя характерную перетяжку бантика. Для надёжности оберните середину небольшой полоской теста и защипните её снизу. Расправьте края, чтобы они напоминали две половинки банта. Переложите заготовки на противень, застеленный пергаментом.

Не кладите слишком много начинки: иначе сыр может вытечь через швы при выпекании.

Как добиться золотистой корочки

Разогрейте духовку до 200 °C.

Взбейте яйцо вилкой и аккуратно смажьте поверхность бантиков. Сверху посыпьте кунжутом.

Поставьте противень на средний уровень и выпекайте около 18–25 минут.

Готовые изделия должны увеличиться в объёме и приобрести красивый золотистый оттенок.

Если края начинают слишком быстро темнеть, немного уменьшите температуру до 190 °C.

После выпекания оставьте бантики на противне на 5 минут, затем переложите на сервировочное блюдо.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: работайте с холодным слоёным тестом и не растягивайте его при формировании. Если тесто стало слишком мягким, уберите готовые заготовки в холодильник на 10 минут перед выпеканием. Так бантики лучше сохранят форму, а слои теста поднимутся равномернее.

Как разнообразить начинку

Вместо ветчины можно использовать другие доступные продукты.

С курицей. Добавьте мелко нарезанное отварное куриное филе, немного творожного сыра и укропа.

С грибами. Используйте обжаренные шампиньоны с луком и твёрдым сыром. Перед добавлением обязательно выпарите лишнюю жидкость и остудите начинку.

С моцареллой. Замените часть твёрдого сыра моцареллой для пиццы. Начинка получится более тягучей.

С помидорами. Добавьте немного вяленых томатов, предварительно удалив лишнее масло.

Как красиво подать «Золотые бантики»

Для новогоднего стола разложите выпечку на большом плоском блюде.

Между бантиками можно разместить небольшие веточки укропа или розмарина. Для яркого акцента подойдут половинки помидоров черри и несколько зёрен граната.

Дополнить закуску можно соусом из сметаны, чеснока и зелени.

Особенно удобно подавать бантики небольшими порциями: гости смогут брать их руками, не используя дополнительные приборы.

Можно ли приготовить заранее

Сырно-ветчинную начинку можно подготовить за день до праздника и хранить в закрытом контейнере в холодильнике при температуре не выше +4 °C.

Бантики лучше формировать непосредственно перед выпеканием или за несколько часов до подачи, после чего держать заготовки в холодильнике.

Готовая выпечка вкуснее всего в первые часы после духовки, когда тесто сохраняет хрустящую текстуру. Если она остыла, разогрейте бантики в духовке при 170 °C в течение 5–7 минут.

«Золотые бантики» из слоёного теста — простой способ приготовить необычную праздничную закуску без долгой работы с тестом. Ветчина, сыр и сливочная начинка делают выпечку сытной, а золотистая корочка и оригинальная форма превращают обычные продукты в красивое угощение для новогоднего стола.

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