АПК Татарстана: производство продуктов достигнет 400 млрд рублей к 2026 году
Объем производства продуктов питания в Татарстане по итогам 2026 года достигнет 400 миллиардов рублей, а самообеспеченность по всем шести ключевым позициям превысит нормы Минздрава России. Об этом на заседании Госсовета республики сообщил вице-премьер — министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров.
По его словам, обеспеченность региона мясом, молоком, зерном и картофелем превышает 100%, сахаром — почти в три раза, растительным маслом — в 12 раз. За пять лет в пищевую промышленность привлечено 64 млрд рублей частных инвестиций, господдержка АПК в 2026 году составит 27,8 млрд рублей. Урожай зерна — 4 млн тонн при потребности 3 млн, масличных — более 1 млн тонн, экспорт зерна вырос в 1,8 раза до 135 тыс. тонн. Надои молока достигнут 2,445 млн тонн, производство мяса — 350 тыс. тонн, что на 19% выше потребности.
Зяббаров отметил потенциал для наращивания переработки: разделки, сортировки, фасовки. Среди крупных проектов — комплекс глубокой переработки зерна «Татнефти» на 750 тыс. тонн в год, завод метионина, производство белка из газа, элеваторы «Август-Агро», расширение мощностей «Бэхетле» и «Челны-хлеб». Казанский жировой комбинат к марту 2027 года увеличит переработку до 5 тыс. тонн в сутки.
Отвечая на вопрос депутата Николая Атласова о низких закупочных ценах, министр признал сложности текущего года, но отметил стабилизацию молочного рынка. Сдерживать цены помогают сельхозярмарки, куда завезено более 14 тыс. тонн товаров.
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