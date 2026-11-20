В Татарстане официально зарегистрированы 73 тыс. собак из порядка 115 тыс., об этом сообщил председатель Госсовета республики Фарид Абдулганиев на встрече с представителями федеральной компании «Четыре Лапы», объединяющей сеть зоомагазинов и сервисов для домашних животных.

Абдулганиев отметил, что к депутатам часто поступают обращения по поводу ответственного отношения к животным, и цифры говорят сами за себя. Во встрече также участвовали председатель комитета по экологии Азат Хамаев, директор фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Нагуманова и совладелец компании Дмитрий Цыпин.

Парламент республики системно занимается вопросом обращения с животными: в декабре прошлого года законодательная база дополнена поправками о пунктах временного содержания животных, а в октябре Госсовет направил обращение в правительство России по бультерьерам и обязательному курсу социальной адаптации для их владельцев. Три года в Татарстане по поручению Раиса республики реализуется проект по развитию культуры ответственного отношения к животным.

Компания «Четыре Лапы» уже провела в республике каникросс в Иннополисе, бесплатные тренировки в Горкинско-Ометьевском лесу Казани и помогает приюту «Помоги дворняге». В ближайшее время планируется построить площадки для занятий с собаками и установить брендированные дог-боксы совместно с управляющими компаниями.