Обычные тарталетки с салатом давно стали привычной закуской на праздничном столе. Но из готового слоёного теста можно приготовить более интересный вариант — хрустящие «Жемчужины» с нежной сырной начинкой. Они выглядят как маленькие раскрытые ракушки, внутри которых спрятана съедобная жемчужина.

Для приготовления понадобятся доступные продукты: слоёное тесто, сливочный сыр, яйца и немного красной рыбы. Закуска получается красивой, порционной и отлично подходит для новогоднего застолья. А самое приятное — большую часть работы можно выполнить заранее.

Какие продукты понадобятся

На 12 закусочных «Жемчужин»:

Для хрустящих ракушек:

слоёное бездрожжевое тесто — 500 г;

яйцо — 1 шт.;

пшеничная мука — 1 ст. л. для раскатывания.

Для нежной начинки:

сливочный творожный сыр — 200 г;

слабосолёная красная рыба — 120 г;

варёные яйца — 2 шт.;

свежий огурец — 1 небольшой;

укроп — 3–4 веточки;

лимонный сок — 1 ч. л.;

чёрный молотый перец — по вкусу.

Для украшения:

мини-моцарелла — 12 шариков;

свежая зелень — по желанию.

Как приготовить хрустящие ракушки из слоёного теста

Главная особенность этой закуски — необычная форма. Вместо обычных корзиночек из теста получаются небольшие ракушки, которые можно наполнить кремовой начинкой.

Разморозьте слоёное тесто согласно инструкции на упаковке. Оно должно оставаться прохладным. Слегка присыпьте рабочую поверхность мукой. Раскатайте тесто в пласт толщиной около 3–4 мм. С помощью круглой формы или стакана диаметром 7–8 см вырежьте 24 кружка. На половине кружков сделайте неглубокие расходящиеся линии тупой стороной ножа, имитируя рисунок морской ракушки. Не прорезайте тесто насквозь. Взбейте яйцо вилкой и смажьте поверхность заготовок. Переложите кружки на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте при 200 °C примерно 12–15 минут до золотистого цвета.

Готовые заготовки должны хорошо подняться и стать хрустящими. Полностью остудите их на решётке.

Для каждой закуски понадобится два кружка: один станет основанием, второй — верхней створкой ракушки.

Как приготовить нежную начинку

Пока тесто остывает, можно заняться сырной начинкой.

Яйца сварите вкрутую, остудите и очистите. Натрите яйца на мелкой тёрке. Слабосолёную красную рыбу нарежьте очень маленькими кубиками. Огурец очистите от кожуры, удалите водянистую сердцевину и мелко нарежьте. Укроп измельчите ножом. В глубокой миске соедините сливочный творожный сыр, яйца, рыбу и огурец. Добавьте укроп, лимонный сок и немного чёрного перца. Аккуратно перемешайте до получения густой однородной массы.

Дополнительно солить начинку обычно не требуется, поскольку красная рыба и сыр уже содержат соль.

Если масса получилась слишком мягкой, уберите её в холодильник на 15–20 минут.

Как собрать закусочные «Жемчужины»

Собирать закуску лучше незадолго до подачи, чтобы слоёное тесто сохранило хрустящую текстуру.

Разложите 12 выпеченных кружков на сервировочном блюде. На каждый положите примерно по столовой ложке сырной начинки. Сформируйте небольшую округлую горку. В центр начинки поместите шарик мини-моцареллы — он будет изображать жемчужину. Возьмите оставшиеся кружки с рисунком ракушки. Установите каждый под небольшим углом поверх начинки, слегка опирая на сырную массу. Украсьте блюдо свежей зеленью.

Получатся маленькие раскрытые ракушки с белоснежными жемчужинами внутри.

Как сделать закуску особенно хрустящей

Главный секрет — правильная работа со слоёным тестом. Оно должно быть прохладным, поэтому не стоит долго держать заготовки на тёплой кухне.

Не раскатывайте тесто слишком тонко. При толщине около 3–4 мм оно хорошо поднимется и образует воздушные слои.

Начинку обязательно готовьте густой. Лишняя жидкость из огурцов может быстро размягчить основу, поэтому водянистую середину лучше удалить.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не наполняйте слоёные ракушки за несколько часов до застолья. Выпеченные заготовки можно приготовить заранее, а сырную массу держать отдельно в холодильнике. Соберите «Жемчужины» за 15–20 минут до подачи — тогда тесто останется хрустящим, а начинка сохранит нежную консистенцию.

Чем можно заменить красную рыбу

Если хочется сделать закуску более бюджетной, начинку легко изменить.

С крабовыми палочками. Вместо красной рыбы используйте 120 г мелко нарезанных крабовых палочек. Они хорошо сочетаются с яйцами и сливочным сыром.

С курицей. Добавьте мелко нарезанное отварное куриное филе и немного чеснока. Получится более сытная закуска.

С грибами. Смешайте сливочный сыр с обжаренными и полностью остывшими шампиньонами.

С сыром и зеленью. Для варианта без мяса и рыбы соедините творожный сыр, тёрдый твёрдый сыр, укроп и немного чеснока.

Во всех случаях начинка должна оставаться достаточно плотной, чтобы верхняя створка ракушки не падала.

Как красиво подать «Жемчужины» на праздничный стол

Лучше всего такая закуска смотрится на широком плоском блюде.

Разложите ракушки в один ряд или полукругом, оставляя между ними небольшое расстояние. Так гости смогут легко взять каждую порцию.

Для украшения можно использовать листья салата, веточки укропа и тонкие ломтики огурца.

Особенно эффектно «Жемчужины» выглядят на тёмной сервировочной тарелке: золотистое тесто и белая моцарелла создают красивый контраст.

Если готовите закуску для фуршета, используйте небольшие бумажные подложки. Они помогут сохранить аккуратную подачу.

Можно ли приготовить заранее

Слоёные ракушки можно испечь за день до праздника. После полного остывания храните их в сухом закрытом контейнере при комнатной температуре.

Начинку также удобно приготовить заранее и убрать в холодильник при температуре не выше +4 °C.

Непосредственно перед подачей останется только разложить сырную массу, добавить шарики моцареллы и установить верхние створки.

Готовые «Жемчужины» не следует надолго оставлять при комнатной температуре из-за рыбы и молочных продуктов. Остатки закуски необходимо своевременно убрать в холодильник.

Закусочные «Жемчужины» — интересная альтернатива привычным тарталеткам. Хрустящее слоёное тесто, нежная сливочная начинка и оригинальная подача в виде морских ракушек делают блюдо настоящим украшением праздничного стола. При этом рецепт легко адаптировать под любой бюджет, заменяя красную рыбу более доступными ингредиентами.

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