За пять лет заболеваемость раком в Татарстане выросла почти на треть. В 2020 году на 100 тысяч жителей приходилось 386 новых случаев, а в 2025 году уже 506. Сегодня на учёте у онкологов состоят около 128 тысяч человек.

Современная медицина всё успешнее борется с раком. Но что делать, когда лечение уже не помогает, а близкому человеку необходим круглосуточный уход? Кто позаботится о нём и даст семье возможность хотя бы немного передохнуть?

В Казани этим вопросом больше двадцати лет занимается Владимир Владимирович Вавилов. После смерти пятилетней дочери Анжелы он основал благотворительный фонд, построил детский хоспис, а затем хоспис «Наташа» для взрослых. Теперь готовится открыть пансионат на 30 мест для временного пребывания тяжелобольных пациентов.

Но почему в хосписе играют в гольф, устраивают концерты и даже лечат зубы? Редакция ProKazan побывала в хосписе «Наташа», поговорила с Владимиром Владимировичем и узнала, как здесь устроена жизнь, которую многие представляют совсем иначе.

Что происходит, когда медицина уже не может вылечить человека

Когда врачи испробовали все доступные методы лечения, перед медициной встаёт другая задача. Человеку необходимо облегчить боль, обеспечить уход и помочь сохранить качество жизни. Именно на этом строится работа хосписа.

«Когда уже нельзя вылечить, испробованы все методы, получены второе, третье мнение, консультации, тогда начинается паллиативная помощь. Наша задача, насколько возможно, продлить человеку жизнь, убрать страхи, боль, страдания. Чтобы он находился в окружении родных и близких до самого последнего вдоха», — объясняет Владимир Владимирович.

Большинство пациентов хосписа лежачие, поэтому уход начинается с самых простых вещей: человека моют, приводят в порядок, подбирают питание и обеспечивают необходимое медицинское наблюдение. Особое внимание уделяют обезболиванию. Ради этого в учреждении даже открыли собственный стоматологический кабинет.

«У человека и без того тяжёлое заболевание, а тут ещё зубная боль. Зачем ему дополнительные страдания? Поэтому мы сделали стоматологический кабинет. Основная наша задача, чтобы человек, насколько это возможно, не чувствовал боли и жил в достойных условиях».

При этом даже лежачих пациентов здесь стараются не ограничивать стенами палаты. В хосписе оборудовали зал паллиативной реабилитации, где с помощью специальных приспособлений помогают людям вставать и сохранять ощущение собственного тела. Есть соляная комната, куда пациентов привозят на колясках и даже кроватях, а также пространство для релаксации с массажными креслами, музыкой и световыми эффектами.

Владимир Владимирович вспоминает случай из практики детского хосписа, который особенно хорошо показывает, насколько разным бывает течение тяжёлой болезни.

«Был у нас мальчик в детском хосписе. Ему давали срок примерно неделю. А он прожил у нас два года и семь месяцев. По-разному бывает. Наша задача сделать всё, чтобы человек не страдал, чтобы ему было комфортно».

При этом Владимир Владимирович признаёт, что иногда пациенты поступают в крайне тяжёлом состоянии. Но даже тогда сотрудники стараются сделать всё возможное, чтобы человек получил необходимую помощь, почувствовал заботу и не оставался один на один с болью.

«Здесь жизнь бурлит»: что мы увидели за дверями хосписа

Первое, что удивляет в хосписе «Наташа», это обстановка. Просторные коридоры, светлые двухместные палаты с отдельными санузлами и большими балконами. Всего здесь предусмотрено 80 мест.

«Я всегда говорю: если делать, то всё красиво, доступно и удобно. У нас лежачие пациенты, поэтому особенно важны хороший медицинский уход, чистота, гигиена. Есть собственный пищеблок, шестиразовое питание», — рассказывает Владимир Владимирович.

Но особенно удивляет, насколько насыщенная здесь жизнь. В просторном зале стоит оригинальное пианино 1860 года, проходят концерты и спектакли. Среди гостей бывает даже симфонический оркестр под руководством Александра Сладковского. Культурные мероприятия здесь давно стали привычной частью жизни.

Причём развлечения не ограничиваются концертами. В хосписе оборудовали летнюю и зимнюю площадки для мини гольфа. Владимир Владимирович вспоминает одного из пациентов, который играл на костылях и протезах.

«Видели бы вы, как он здесь играл! У нас и летний гольф есть, и зимний сделали. Гольфисты нас поддерживают, благотворительные турниры проводим».

Для детей, которые приходят навещать родственников, предусмотрели игровой уголок. Есть и уютные пространства для отдыха, где можно послушать музыку или пообщаться.

Именно такие детали меняют первое представление о хосписе. Здесь заботятся о том, чтобы даже при тяжёлом заболевании у человека оставались привычные радости, общение и возможность проводить время за пределами палаты.

«У нас не работа, у нас служение»: кто заботится о пациентах

Сегодня в двух казанских хосписах трудятся около 200 человек. Это врачи, медсёстры, младший медицинский персонал и другие специалисты. Но, как признаётся Владимир Вавилов, собрать команду оказалось отдельной задачей. Когда открывали хоспис «Наташа», он лично беседовал практически с каждым новым сотрудником.

«Когда мы набирали команду, я лично беседовал практически с каждым сотрудником, от младшей медсестры до врача. Объяснял, что такое паллиативная помощь и насколько важно бережно относиться к пациентам. Многие из них не могут самостоятельно за собой ухаживать, поэтому наша задача помочь человеку сохранить достоинство, окружить его заботой и вниманием. Я всегда говорю: относитесь к пациенту так, как относились бы к собственной маме, папе или ребёнку», — рассказывает Владимир Владимирович.

Такой подход постепенно помог сформировать коллектив, в котором люди понимают специфику работы и разделяют общие принципы. Но Владимир Владимирович уверен, что многое зависит и от самого руководителя. По его словам, забота о пациентах начинается с отношения к тем, кто ежедневно находится рядом с ними.

«Хотя везде нехватка медработников, у нас очередь, чтобы попасть на работу. И это зависит от руководства. Как ты относишься к персоналу, как входишь в его проблемы, так и люди относятся к тебе. Моя основная задача была, чтобы сотрудники шли на работу с радостью».

При этом работа хосписа требует гораздо большего, чем медицинские знания.

«Паллиативная помощь включает четыре составляющие: медицинскую, психологическую, социальную и духовную. Конечно, в первую очередь это медицина, но человеку также нужны внимание, поддержка и забота. Поэтому я всегда говорю нашим сотрудникам: у нас не работа, у нас служение. Служение пациентам. Без любви к людям здесь невозможно», — объясняет Владимир Владимирович.

И, пожалуй, именно это лучше всего объясняет атмосферу хосписа. За чистыми палатами, продуманным уходом и медицинским оборудованием стоят люди, для которых важно, как пациент чувствует себя каждый день.

Почему родственники боятся отдавать близких в хоспис

Для многих семей решение обратиться в хоспис становится настоящим испытанием. Родственники боятся осуждения, испытывают чувство вины и до последнего стараются ухаживать за тяжелобольным человеком самостоятельно.

«Люди думают: если я отправлю маму или папу в хоспис, что обо мне скажут родственники, знакомые? Но ведь ты хочешь сделать близкому человеку лучше. Здесь за ним будут ухаживать специалисты, лечить, обезболивать. А дома ты можешь сидеть рядом сутками, любить его всей душой, но без медицинских знаний не всегда сможешь правильно помочь», — объясняет Владимир Владимирович.

Последствия неправильного ухода бывают серьёзными. У лежачих пациентов появляются опрелости, пролежни, усиливается боль. При этом родственники зачастую даже не знают, как правильно переворачивать человека, проводить гигиенические процедуры или ухаживать за медицинскими приспособлениями.

Именно поэтому в хосписе открыли симуляционный учебный кабинет на средства президентского гранта. Здесь врачи и медсёстры обучают родственников, студентов и будущих медиков. На специальных манекенах показывают, как ухаживать за взрослыми и детьми, менять подгузники, обрабатывать стомы и предупреждать осложнения.

«Мы обучаем родственников, потому что без этих знаний очень тяжело. Показываем, как переворачивать пациента, как проводить гигиену. Всё это нужно уметь делать правильно».

Услуги сиделки сегодня обходятся минимум в 5 тысяч рублей в сутки. Если прибавить лекарства, средства гигиены и питание, расходы на домашний уход могут достигать 200 тысяч рублей в месяц.

Даже при таких затратах семья не всегда может обеспечить необходимую медицинскую помощь. При этом для многих родственников решение обратиться в хоспис остаётся непростым из-за чувства вины и страха осуждения. Но важно вовремя оценить свои возможности и понять, что профессиональный уход помогает облегчить жизнь и самому пациенту, и его близким.

«С чего-то надо начинать»: зачем Казани ещё один пансионат

Рядом с хосписом «Наташа» планируют построить новый корпус площадью около 1500 квадратных метров, рассчитанный на 30 человек. Его соединят с действующим зданием переходом, а внутри оборудуют комнаты отдыха и помещения для медицинского наблюдения. Также предусмотрят возможности для прогулок пациентов.

«У нас очень много пациентов, за которыми родственники ухаживают дома. Но бывают моменты, когда человеку нужно отдохнуть, заняться своими делами или самому пройти лечение. Тогда близкого можно будет оставить у нас на неделю или месяц, под присмотром врачей, с хорошим питанием и уходом», — с улыбкой объясняет Владимир Владимирович.

Срок пребывания планируют определять индивидуально, в зависимости от потребностей пациента. Пансионат также сможет принимать людей в перерывах между курсами химиотерапии.

На момент нашего разговора на строительство нового корпуса удалось собрать 105 миллионов 552 тысячи рублей. За ходом сбора средств можно следить в социальных сетях проекта, где открыто публикуется информация о поступивших пожертвованиях.

«Наши хосписы работают благодаря нескольким источникам финансирования: государственному заказу, благотворительным пожертвованиям и грантам. По госзаказу на одну койку выделяется около четырёх тысяч рублей в день, а фактические расходы составляют примерно девять тысяч. Сюда входят питание, лекарства, коммунальные услуги и другие необходимые затраты. Разницу мы покрываем за счёт дополнительных источников финансирования, что позволяет поддерживать высокий уровень ухода за пациентами», — объясняет Владимир Владимирович.

В новом корпусе также планируют открыть институт паллиативной медицины и долголетия совместно с Казанским государственным медицинским университетом. Здесь смогут готовить специалистов и передавать опыт, накопленный за годы работы хосписов.

Сегодня потребность в паллиативной помощи остаётся высокой. По словам Владимира Владимировича, в очереди на госпитализацию в хоспис находятся около 200 человек. Поэтому строительство нового корпуса станет ещё одним важным шагом в развитии такой помощи в Казани. Он позволит большему числу пациентов получать профессиональный уход, а их родственникам даст возможность хотя бы на время передать заботу о близком специалистам.

За годы работы Владимиру Владимировичу удалось создать в Казани хосписы, где большое внимание уделяют комфорту, качеству ухода и достоинству пациентов. Здесь помогают тяжелобольным людям и поддерживают их близких, а строительство нового пансионата позволит сделать такую помощь доступнее для большего числа семей.

Ведь даже когда медицина уже не может победить болезнь, важно, чтобы человек получал необходимый уход, не испытывал боли и чувствовал себя окружённым любовью и заботой. Именно они помогают обрести спокойствие и сохранить ощущение безопасности даже в самый непростой период жизни.

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