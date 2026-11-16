Казанские водители еще не успели забыть прошлую зиму, когда машины приходилось буквально откапывать из сугробов, парковочные места исчезали под снегом, а привычная дорога до работы превращалась в испытание. В феврале высота снежного покрова в городе достигла 87 сантиметров. По данным Гидрометцентра Татарстана, сезон стал одним из самых снежных за последнее десятилетие.

Судя по прогнозам, предстоящая зима тоже может проверить автомобилистов на прочность. Как ранее писала редакция ProKazan со ссылкой на начальника управления гражданской защиты Казани Сергея Чанкина, в январе ожидается на 30% больше осадков, чем обычно, а в феврале превышение нормы может составить 50%. При этом синоптики предупреждают о морозах до минус 25 градусов, резких перепадах температуры и гололедице. Если прогноз оправдается, Казань снова ждут снежные дворы, скользкие дороги и непростые утренние поездки.

После таких прогнозов к выбору автомобиля хочется подходить внимательнее. Заснеженные дворы, скользкие дороги и морозные утра быстро покажут, какие функции действительно полезны зимой. Но на что стоит обратить внимание заранее и за какие опции действительно имеет смысл платить?

Редакция ProKazan отправилась в «КАН АВТО», чтобы познакомиться с кроссоверами OMODA C5 и OMODA C7. Выяснили, как автомобили подготовлены к российской зиме и какие решения могут облегчить жизнь казанским водителям.

Когда двор завалило снегом, полный привод становится особенно актуален

После сильного снегопада привычный выезд со двора может занять гораздо больше времени. Колеса буксуют на укатанном снегу, под ними образуется ледяная колея, а впереди еще нужно преодолеть снежный вал, который оставил трактор. Казанским водителям такие ситуации хорошо знакомы.

Для подобных условий у OMODA C5 есть полноприводная модификация с турбированным двигателем 1,6 литра мощностью 150 лошадиных сил и семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Интеллектуальная система автоматически распределяет тягу между осями, а для сложных участков предусмотрены специальные режимы движения, в том числе «Снег» и «4х4». Это помогает увереннее трогаться на скользком покрытии и преодолевать заснеженные участки.

У более просторного OMODA C7 тоже предусмотрен полный привод. Он доступен в комплектациях Драйв и Стиль. Такой вариант стоит рассмотреть тем, кто регулярно выезжает за город, ездит по неочищенным дорогам или живет в районе, где коммунальная техника появляется далеко не после каждого снегопада.

В «КАН АВТО» при выборе кроссовера стоит начать с конкретного маршрута. Например, если водитель ежедневно выезжает из заснеженного двора, а по выходным отправляется с семьей за город, специалисты могут помочь сравнить подходящие версии C5 и C7, объяснить особенности полного привода и подобрать автомобиль под привычные условия эксплуатации.

При этом важно помнить, что полный привод помогает прежде всего при разгоне и преодолении сложных участков. Тормозной путь на льду он не сокращает, поэтому хорошие зимние шины остаются обязательным условием безопасной поездки.

Пока одни отскребают лед, другие уже собираются выезжать

Представьте обычное декабрьское утро. До работы осталось полчаса, за окном минус 20, а автомобиль всю ночь простоял во дворе. Прежде чем отправиться в путь, приходится очищать стекла, ждать прогрева салона и пытаться согреть руки о холодный руль.

В OMODA C5 для российского рынка предусмотрен пакет теплых опций. В него входят обогрев рулевого колеса, лобового стекла, зеркал, форсунок стеклоомывателя и передних сидений. В зависимости от комплектации доступен и подогрев заднего ряда. Есть дистанционный запуск двигателя, благодаря которому прогрев можно начать еще до выхода из дома.

У OMODA C7 тоже есть дистанционный запуск, подогрев передних кресел и двухзонный климат контроль. В более оснащенных версиях предусмотрен обогрев задних сидений. Особенно оценят это семьи с детьми, когда по дороге в школу или детский сад хочется как можно быстрее создать комфортную температуру для всех пассажиров.

В дилерском центре «КАН АВТО» зимние функции лучше проверять еще до покупки. Например, попросить специалиста показать, как запускается двигатель дистанционно, где включается обогрев лобового стекла и как регулируется температура в салоне. Заодно стоит уточнить, какие функции доступны в выбранной комплектации.

В мороз такие детали оказываются гораздо важнее, чем кажется во время знакомства с автомобилем в теплом шоуруме.

Когда сугробы съедают половину парковки, каждый сантиметр имеет значение

Зимой даже знакомая парковка возле дома или торгового центра может преподнести сюрприз. Разметка скрыта под снегом, соседние автомобили стоят вплотную, а при выезде задним ходом приходится постоянно выглядывать из-за припаркованных машин.

В таких ситуациях особенно полезны камеры кругового обзора. У нового OMODA C5 2026 года в зависимости от комплектации доступна система обзора 540 градусов. Она позволяет контролировать пространство вокруг автомобиля, включая изображение зоны под машиной. Например, при парковке возле высокого сугроба водитель может лучше оценить расположение препятствий и выбрать траекторию движения.

Аналогичная система предусмотрена и в OMODA C7, начиная с определенных комплектаций. Дополнительно автомобиль может оснащаться датчиками парковки и электронными ассистентами, которые предупреждают о помехах и помогают контролировать слепые зоны. Особенно актуально это зимой, когда из-за грязных стекол, снега и ранних сумерек видимость ухудшается.

В «КАН АВТО» подобные технологии можно оценить во время знакомства с автомобилем и тест драйва. Достаточно попробовать припарковать OMODA C5 или C7 в ограниченном пространстве, посмотреть на качество изображения с камер и разобраться, как работают предупреждения. Специалист поможет объяснить возможности систем и их ограничения.

Правда, зимой у электронных помощников есть нюанс: камеры и датчики могут покрываться снегом и грязью. Поэтому даже самые современные ассистенты не отменяют необходимости следить за чистотой автомобиля и самостоятельно контролировать обстановку.

Сорок минут в зимней пробке: какой кроссовер окажется удобнее?

Зимой дорога домой иногда растягивается на час. На улице метель, по асфальту течет снежная каша, впереди бесконечная вереница стоп сигналов. В такие моменты начинаешь особенно ценить тишину в салоне, удобные сиденья и возможность настроить комфортную температуру.

В обновленном OMODA C5 2026 года производитель переработал шумоизоляцию. Изменения затронули более 65 участков конструкции, а в старших комплектациях появились многослойные передние боковые стекла. Передние кресла получили удлиненную подушку и развитую боковую поддержку, что особенно актуально для тех, кто проводит за рулем по несколько часов ежедневно.

У OMODA C7 акцент сделан на простор и комфорт пассажиров. Кроссовер длиннее C5, а двухзонный климат контроль позволяет водителю и переднему пассажиру независимо выбирать температуру. В старших комплектациях предусмотрены дополнительные функции комфорта, включая вентиляцию передних кресел.

Допустим, автомобиль выбирает семья, которая каждый день отвозит детей в школу, а по выходным ездит к родственникам за город. В «КАН АВТО» в таком случае имеет смысл познакомиться с обеими моделями. Посадить пассажиров на задний ряд, проверить пространство для ног, оценить удобство посадки и сравнить настройки климата. Специалисты дилерского центра помогут разобраться в комплектациях и выбрать подходящие опции с учетом семейных поездок.

Но окончательное впечатление лучше получать за рулем. Обычный городской маршрут с неровным асфальтом, светофорами и плотным потоком поможет понять, насколько комфортно управлять автомобилем и какой из двух кроссоверов больше подходит под привычный ритм жизни.

Казанская зима быстро показывает, насколько автомобиль готов к реальным дорожным условиям. Заснеженные дворы, морозные утра и многочасовые пробки заставляют по-новому оценить привычные опции. Кому-то важнее полный привод и уверенность на скользкой дороге, другим пригодятся дистанционный запуск, обогревы и камеры кругового обзора.

Поэтому перед покупкой лучше познакомиться с обеими моделями лично. В «КАН АВТО» можно сравнить OMODA C5 и OMODA C7, разобраться в комплектациях и пройти тест-драйв, чтобы понять, какой кроссовер подойдет именно для ваших зимних маршрутов.

Кстати, в ноябре стоимость OMODA в «КАН АВТО» стартовала от 1 949 000 рублей*. Антикор и зимняя резина в подарок при покупке автомобиля.

Адреса дилерских центров: ул. Габдуллы Тукая, 115, корп. 3

Оренбургский тракт, 209 Актуальные комплектации, условия покупки и подробная информация доступны на официальном сайте «КАН АВТО».

*Цена указана на OMODA C5, комплектация Актив 2026 года с выгодой 100 000р за трейд-ин, 250 000р за кредит и прямой скидки 100 000р. Предложение действует до 30 ноября 2026 года. Не оферта. Банк партнер ПАО ВТБ БАНК. Подробности уточняйте в ДЦ OMODA КАН АВТО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

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