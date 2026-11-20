Парламент Татарстана принял поправки в закон «О культуре», которые разрешают книжным магазинам арендовать помещения в государственных учреждениях культуры на льготных условиях. Законопроект, одобренный в первом и третьем чтениях, представила министр культуры республики Ирада Аюпова.

Новые нормы позволяют организациям культуры сдавать закрепленное за ними имущество по льготной ставке для розничной торговли книгами и проведения культурно-просветительских мероприятий. Размер ставок для республиканской собственности установит кабинет министров.

Как отметила Аюпова, обязательный аукцион на право заключения договора аренды обеспечит прозрачность и исключит недобросовестную конкуренцию. Вводятся строгие ограничения: запрет на субаренду, выкуп и залог прав, чтобы предотвратить спекулятивные схемы и гарантировать целевое использование помещений.

Принятие закона не потребует дополнительных расходов из бюджета республики и поддержит отечественное книгоиздание. Инициативу поддержал комитет по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.