Губадию дома готовят нечасто из-за долгой возни: упрощенный вариант собираю из доступных продуктов

Традиционная губадия требует сразу нескольких начинок, а каждый слой приходится готовить отдельно. Именно поэтому за такой пирог дома берутся нечасто. Но принцип можно сохранить, немного упростив подготовку: взять готовое дрожжевое тесто, заранее сварить рис и яйца, добавить изюм и сладкий творожный слой.

Получается сытный многослойный пирог, который удобно поставить на стол целиком. Это не замена классической губадии во всех деталях, а домашний упрощенный вариант для случая, когда хочется знакомого сочетания вкусов без нескольких часов на кухне.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Больше всего времени экономлю на тесте и подготовке начинки. Рис и яйца можно сварить заранее, а вместо самостоятельного приготовления корта для быстрого домашнего варианта использую творог».

Что понадобится

готовое дрожжевое тесто — 600 г;

отварной рис — 350 г;

творог — 300 г;

яйца — 4 шт.;

изюм — 100 г;

сахар — 4–5 ст. л.;

сливочное масло — 100 г;

сметана — 2 ст. л.;

соль — щепотка.

Для верха:

сливочное масло — 30 г;

мука — 50 г;

сахар — 30 г.

Как собрать упрощенную губадию

Подготовьте продукты. Рис заранее отварите до готовности и полностью остудите. Три яйца сварите вкрутую, остудите и мелко нарежьте. Сделайте творожный слой. Смешайте творог с 2–3 столовыми ложками сахара и сметаной. Если творог очень влажный, предварительно дайте лишней сыворотке стечь через сито. Подготовьте изюм. Промойте его, залейте горячей водой на 5–10 минут, затем тщательно обсушите. Раскатайте тесто. Примерно две трети теста раскатайте и перенесите в форму диаметром около 24–26 см, сформировав бортики. Выложите начинку. Сначала распределите творожную массу, затем рис, нарезанные яйца и изюм. Рисовый слой слегка посолите. Между слоями разложите небольшие кусочки сливочного масла. Закройте пирог. Оставшееся тесто раскатайте, накройте начинку и хорошо соедините края. Для крошки разотрите 30 г масла с мукой и сахаром и распределите сверху. Испеките. Смажьте пирог оставшимся сырым яйцом и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 40–45 минут. Если верх начинает слишком быстро темнеть, прикройте его фольгой.

Почему начинку нужно полностью остудить

Горячий рис или теплые яйца внутри закрытого пирога продолжают выделять пар. Из-за этого нижний слой теста может получиться влажным, даже если верх уже хорошо подрумянился.

Именно поэтому все составляющие лучше приготовить заранее и собирать пирог только после остывания. Изюм после замачивания тоже нужно хорошо обсушить.

Не стоит делать рис слишком разваренным. Для начинки лучше подходит рассыпчатая крупа: она сохраняет структуру и хорошо впитывает растопленное масло во время выпечки.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «После духовки не режу пирог сразу. Даю ему постоять хотя бы 15–20 минут: слои немного уплотняются, и кусок получается аккуратнее. Горячая начинка при ранней нарезке легко рассыпается».

Упрощение особенно касается творожного слоя: в классических вариантах губадии используется корт — особым образом приготовленный красный творог. Обычный творог не повторяет его вкус, но позволяет заметно сократить подготовку и приготовить домашний многослойный пирог из продуктов, которые проще найти.

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