«Туту» внедрил ИИ-агента Кэпа с доступом внешних помощников по MCP

Компания «Туту» объявила о запуске полноценного ИИ-ассистента, интегрированного в свою технологическую платформу. Помощник под названием Кэп принимает запросы в свободной форме и берет на себя рутину планирования: от подбора направления до финальной оплаты проживания и перелета.

Главное отличие новинки — поддержка протокола MCP, обеспечивающая взаимодействие между разными нейросетями. Внешние ИИ-агенты теперь могут использовать инструменты «Туту» для поиска мультимодальных маршрутов и оформления билетов внутри своих собственных интерфейсов. Для этого сервис открыл специализированный сервер, ставший первым подобным решением на рынке российского онлайн-туризма.

Директор по продукту Роман Абрамов подчеркнул, что это не просто чат-бот, а агент, работающий с живыми данными систем бронирования. Благодаря такой архитектуре возможности Кэпа можно масштабировать за пределы сайта tutu.ru. При необходимости вмешательства человека система предусматривает бесшовную передачу диалога специалисту службы заботы, сообщает "Самара Онлайн 24".