Новости Татарстана

По поручению Раиса Татарстана на выборах в Госдуму обеспечат безопасность

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Обеспечить безопасность и правопорядок на предстоящих выборах в Госдуму поручил Раис Татарстана Рустам Минниханов. Об этом сообщила пресс-служба руководителя региона. Поручение он дал на традиционном совещании в Доме Правительства РТ.

До старта голосования остается неделя, напомнил Минниханов. Он назвал очень ответственной задачей организацию бесперебойной работы избирательных комиссий и проверку готовности участков. Отдельно он указал на надежность электроснабжения и линий связи, обеспеченность транспортом и питание членов комиссий.

По его словам, особое внимание нужно уделить безопасности. Этот вопрос уже обсуждался с правоохранителями, а на местах задачи расписали более конкретно. Все задействованные службы, подчеркнул Раис РТ, должны принять исчерпывающие меры по безопасности и правопорядку на избирательных участках и в общественных местах.

Выборы в республике должны пройти на высоком организационном уровне, заявил Минниханов. Легитимность результатов, по его мнению, будет служить дальнейшему укреплению доверия граждан к институтам власти. В совещании по видео-конференц-связи участвовали все муниципалитеты республики, а также Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Голосование за депутатов Государственной Думы ФС РФ IX созыва пройдет с 18 по 20 сентября 2026 года. Парламент сформируют по смешанной системе: из 450 мандатов 225 распределятся по федеральным партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам. К кампании допущены десять официально зарегистрированных партий, среди них «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди», Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Зеленые», Партия прямой демократии и «Родина».

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