Не у нас

Автомобиль семьи Джексонов: Rolls-Royce матери певца продают за $10 500

Служба новостей Автор статьи
Подписаться на Дзен.канал

Аукционный дом Monza Car выставил на торги классический британский седан Rolls-Royce Silver Spur 1984 года выпуска, имеющий прямое отношение к истории семьи Джексон. Согласно легенде лота, машина стала подарком от детей — включая будущую мировую звезду — своей матери в 1984 году.

Текущий хозяин автомобиля, владеющий им с 1999 года, описывает машину как находящуюся в отличном состоянии. Под капотом находится 6,75-литровый бензиновый двигатель V8, работающий в паре с АКПП. Общий пробег лимузина достигает 118 тысяч километров. Внешний вид сохраняет заводской бежевый окрас, а салон отделан материалами светлых оттенков.

Визуальным акцентом служит именной регистрационный знак BWLYM. Эта деталь подчеркивает сентиментальную историю подарка: буквы означают фразу Because We Love You Mother. Лот сопровождается оригинальным пакетом документов, доказывающих подлинность владения семьей музыканта.

Для потенциальных покупателей важно учитывать финансовый аспект торгов. Предыдущая реализация этого же экземпляра в декабре 2025 года на платформе Cars & Bids остановилась на сумме 10 500 долларов из-за слишком высокой резервной цены владельца. Эксперты полагают, что рыночная стоимость подобных артефактов зависит не столько от износа металла, сколько от сохранности аутентичного интерьера и исторической значимости, сообщает "Самара Онлайн 24".

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Протоиерей раскрыл, чем человеку грозит потемнение нательного креста

Новости Татарстана

день назад

Руслан Гаджиев: «Мы намерены вывести проект «Электронная доска почёта» на федеральный уровень»

как заделать воздуховод от тараканов

Интересно

22 часа назад

Вафельные коржи промазываю фаршем и режу на кусочки: на сковороде они превращаются в сочные ленивые отбивные

Интересное в Казани

2 дня назад

«ИИ внедрили, только результата нет»: узнали, кто в Татарстане мешает бизнесу получить реальную пользу от цифровизации

канди стиральная машина ремонт в Уфе

Интересно

22 часа назад

Минтай больше не жарю в муке: заливаю простым сметанным соусом — суховатая рыба получается нежной

Технологии

день назад

Семена томатов после полета на «Бион-М» №2 проросли быстрее земных

Кулинария

день назад

Салат из баклажанов «Тройка» на зиму: 3 овоща и простой маринад — банки уходят одна за другой

Интересно

22 часа назад

Банка сайры и несколько яиц превращаются в гору горячих бутербродов: рецепт начинки за 5 минут

Кулинария

4 часа назад

Картошку натираю прямо в миску с яйцами и сыром: ленивый ужин на сковороде готовится за 15 минут
Новости Татарстана
день назад

Хирурги РКБ помогли пациентке с ожогом сохранить пищевод

Хирурги РКБ Татарстана помогли пациентке с хими...

Кулинария

2 минуты назад

Стакан кефира и 2 яйца превращаю в быстрый заливной пирог: начинку беру ту, что нашлась в холодильнике

Полезное

день назад

Открытость как основа доверия избирателей: в Татарстане прошел форум «Мой голос»

Технологии

59 минут назад

Valve добилась закрытия российского скинчейнджера для CS2

Интересно

час назад

Toyota и Mazda лидируют по спросу, но официально первой придет Kia из Кореи
Охота с неба: как Татарстан готовит операторов ...
Новости Татарстана
48 минут назад

Охота с неба: как Татарстан готовит операторов ударных «Гераней» для элитных «Сталинских соколов»

Новости Казани

час назад

Директор казанской фирмы получил 4 года колонии за неуплату налогов

Технологии

час назад

Планетологи пересмотрели сжатие Меркурия: оценки могли занизить на 10–30%

Новости Татарстана

час назад

Татарстан ждет потепление до +20 после дождливой субботы
Гид по Казани
5 дней назад

День рождения: где отметить ярко и без лишних хлопот