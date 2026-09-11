Автомобиль семьи Джексонов: Rolls-Royce матери певца продают за $10 500

Аукционный дом Monza Car выставил на торги классический британский седан Rolls-Royce Silver Spur 1984 года выпуска, имеющий прямое отношение к истории семьи Джексон. Согласно легенде лота, машина стала подарком от детей — включая будущую мировую звезду — своей матери в 1984 году.

Текущий хозяин автомобиля, владеющий им с 1999 года, описывает машину как находящуюся в отличном состоянии. Под капотом находится 6,75-литровый бензиновый двигатель V8, работающий в паре с АКПП. Общий пробег лимузина достигает 118 тысяч километров. Внешний вид сохраняет заводской бежевый окрас, а салон отделан материалами светлых оттенков.

Визуальным акцентом служит именной регистрационный знак BWLYM. Эта деталь подчеркивает сентиментальную историю подарка: буквы означают фразу Because We Love You Mother. Лот сопровождается оригинальным пакетом документов, доказывающих подлинность владения семьей музыканта.

Для потенциальных покупателей важно учитывать финансовый аспект торгов. Предыдущая реализация этого же экземпляра в декабре 2025 года на платформе Cars & Bids остановилась на сумме 10 500 долларов из-за слишком высокой резервной цены владельца. Эксперты полагают, что рыночная стоимость подобных артефактов зависит не столько от износа металла, сколько от сохранности аутентичного интерьера и исторической значимости, сообщает "Самара Онлайн 24".