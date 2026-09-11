Материал из дрожжей и песка прошел тесты для строительства зданий на Марсе

Команда ученых под руководством инженера-строителя Цю Цзишэня из Гонконга создала биоматериал, способный решить проблему дефицита стройматериалов на других планетах. Технология описана в профильном издании Chem Circularity и предлагает использовать ресурсы самой планеты вместо доставки цемента с Земли.

Состав будущей постройки предельно прост: местный песок выступает наполнителем, а роль бетона выполняет комбинация желатина и живых дрожжевых клеток. Чтобы микроорганизмы могли удерживать структуру, их генетически модифицировали, добавив белки, аналогичные тем, с помощью которых моллюски крепятся к камням.

Технология производства основана на использовании марсианского холода. При выходе из принтера вода в смеси быстро кристаллизуется, а последующая сублимация в условиях низкого давления создает пористую архитектуру. Полученный «живой бетон» выдерживает давление от 10 до 12 МПа. Этого достаточно для возведения многоэтажных строений на Марсе благодаря его пониженной гравитации.

Для проверки гипотезы исследователи напечатали небольшие объекты размером с винную пробку. Материал демонстрирует замкнутый цикл экономики: после демонтажа здания дрожжи выживают, их выделяют и используют повторно до четырех раз без потери качества. Несмотря на оптимизм авторов, технология требует доработки. Ученым предстоит проверить реакцию дрожжей на токсичные перхлораты, содержащиеся в настоящем марсианском грунте, а также найти замену пищевому желатину животного происхождения, сообщает "Самара Онлайн 24".