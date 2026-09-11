5G в России запустили на частотах LTE: скорость вырастет в 2–3 раза

Связь 5G появилась 11 сентября в 16 крупных городах России, но пока работает на частотах LTE. По оценкам экспертов, опрошенных «Известиями», владельцы Android-смартфонов могут заметить ускорение мобильного интернета в 2–3 раза.

Для полноценного 5G со скоростью до 1 Гбит/с и выше операторам предстоит построить сети на специально выделенных частотах 4,6–4,99 ГГц. По данным Минцифры, доступ к сетям пятого поколения уже получили около 10 млн человек, а пользователям iPhone она пока недоступна.

«МегаФон» развернул 5G на действующей LTE-инфраструктуре, МТС открыла доступ на скорости до 1,5 Гбит/с в отдельных локациях Москвы, Санкт-Петербурга и других городов, «Билайн» сообщил о росте скорости до 30% в зоне покрытия. В Т2 отметили высокую скорость, минимальную задержку и стабильное соединение.

По планам Минцифры, «быстрое» 5G на частотах 4,6–4,99 ГГц начнет появляться с 2027 года. Измерения TelecomDaily показали скорость до 240 Мбит/с в запущенных зонах, но эксперты указывают, что для обычных пользователей пока мало приложений, требующих таких скоростей.