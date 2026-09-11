Три семиметровых менгира, известные как «Стрелы дьявола», возвышаются над полем у города Боробридж уже четыре тысячелетия. Новые данные показывают, что создатели памятника проявили выдающееся мастерство, преодолев расстояние в 18 километров для добычи сырья.

Специалисты австралийского Университета Кертина совместно с британскими коллегами провели геохимическую экспертизу монумента. Вместо откалывания фрагментов они использовали липкую ленту для снятия поверхностного слоя минералов. Изучение полученных образцов доказало: песчаник был добыт именно в районе скал Бримхэм-Рокс, а не в более близком источнике, как считалось веками.

Этот факт опровергает версию о том, что камни просто скатились туда вместе с отступающим ледником. Около 2000 года до нашей эры люди эпохи раннего бронзового века целенаправленно переместили три 25-тонные глыбы через пересеченную местность. Ориентированный с юго-востока на северо-запад ряд камней демонстрирует глубокие познания древних инженеров в геометрии и астрономии.

Выбор труднодоступной местности говорит о духовных мотивах строительства. Как отметил исследователь Энтони Кларк, камни не просто брали из ближайшего оврага — их специально везли издалека. Это превращает «Стрелы дьявола» из простого нагромождения камней в сложную логистическую операцию, имевшую глубокий культурный смысл для общества того времени, сообщает "Самара Онлайн 24".