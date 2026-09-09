Казанский водитель лишился Mercedes из-за долгов в 64 миллиона

В Казани сотрудники ГИБДД и УФССП по Татарстану арестовали Mercedes, владелец которого задолжал более 64 миллионов рублей. Иномарку отправили на спецстоянку, сообщили в Госавтоинспекции города.

Рейд по выявлению должников проходил на дорогах города. Автомобиль попал в поле зрения инспекторов, когда при сверке баз данных выяснилось, что за его собственником числятся неоплаченные штрафы, налоги и сборы.

Общая сумма задолженности составила более 64 миллионов рублей. Приставы оформили акт ареста транспортного средства и поместили Mercedes на специализированную стоянку.