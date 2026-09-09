Технологии

Совет по генеративной разработке ПО объединил 25 российских компаний

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В состав Совета по генеративной разработке ПО вошли представители 25 российских компаний. Отраслевой орган создан при поддержке Минцифры. Участники уже определили пять ключевых направлений работы и назначили руководителей рабочих групп.

В перечень направлений вошли «Токеномика и оценка эффективности», «Методология», «Инструменты и harness», «Информационная безопасность» и «Оптимизация инференса». Совет должен выработать единые подходы и рекомендации, которые лягут в основу национальных стандартов в области генеративной разработки ПО.

Кроме того, планируется сформировать методики оценки экономического эффекта от ИИ и эффективности использования вычислительных ресурсов. Председатель Совета, старший вице-президент и руководитель блока «Технологии» Сбербанка Кирилл Меньшов отметил, что обмен опытом ускорит внедрение генеративной разработки и поможет избегать типичных ошибок.

Меньшов также поблагодарил за поддержку главу Минцифры Максута Шадаева. По его словам, единая методология, общие метрики эффективности и совместимые компоненты станут драйвером роста отрасли и позволят создавать качественные цифровые продукты.

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