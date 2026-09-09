Технологии

Врачи объяснили, как распознать зависимость от смартфона

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Чрезмерное увлечение гаджетами способно навредить психике, и особенно уязвимыми врачи считают детей. Специалисты перечислили симптомы, которые указывают на формирование зависимости от мобильных устройств.

Главный тревожный сигнал — человеку трудно перестать пользоваться телефоном, даже когда это уже мешает сну, учёбе, работе или общению с близкими. Также стоит обратить внимание на раздражительность без доступа к устройству и чувство изоляции, возникающее из-за постоянного нахождения перед экраном.

Врачи не требуют полностью запрещать технологии детям, но советуют вводить разумные ограничения и следить, сохраняется ли контроль над поведением. При этом зависимость от смартфонов официально не внесена в классификаторы психических расстройств, хотя для неё существует специальный термин — «номофобия», то есть панический страх остаться без телефона.

Чтобы снизить риск развития такой зависимости, эксперты рекомендуют осознанно подходить к экранному времени и соблюдать цифровую гигиену: отключать уведомления, не брать телефон в постель и ограничивать время в социальных сетях. Для детей решающее значение имеет пример родителей: если взрослые сами проводят всё свободное время со смартфоном, требовать от ребёнка осознанного подхода будет трудно.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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