Врачи объяснили, как распознать зависимость от смартфона

Чрезмерное увлечение гаджетами способно навредить психике, и особенно уязвимыми врачи считают детей. Специалисты перечислили симптомы, которые указывают на формирование зависимости от мобильных устройств.

Главный тревожный сигнал — человеку трудно перестать пользоваться телефоном, даже когда это уже мешает сну, учёбе, работе или общению с близкими. Также стоит обратить внимание на раздражительность без доступа к устройству и чувство изоляции, возникающее из-за постоянного нахождения перед экраном.

Врачи не требуют полностью запрещать технологии детям, но советуют вводить разумные ограничения и следить, сохраняется ли контроль над поведением. При этом зависимость от смартфонов официально не внесена в классификаторы психических расстройств, хотя для неё существует специальный термин — «номофобия», то есть панический страх остаться без телефона.

Чтобы снизить риск развития такой зависимости, эксперты рекомендуют осознанно подходить к экранному времени и соблюдать цифровую гигиену: отключать уведомления, не брать телефон в постель и ограничивать время в социальных сетях. Для детей решающее значение имеет пример родителей: если взрослые сами проводят всё свободное время со смартфоном, требовать от ребёнка осознанного подхода будет трудно.