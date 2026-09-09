Новости Татарстана

УФАС Татарстана усмотрело недобросовестную конкуренцию в споре за слово «Шифа»

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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УФАС по Татарстану признало недобросовестной конкуренцией попытку индивидуального предпринимателя запретить конкуренту использовать слово «Шифа». Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Бизнесмен утверждал, что еще в 2017 году оказывал медицинские услуги под названием «Шифа». В 2024-м он обратился с иском к конкуренту с таким же названием, однако подтвердить, что сам работал в этой сфере, не удалось. Проверка клиники, к которой возникли претензии, нарушений не показала.

Слово «Шифа» имеет арабские корни и переводится как «исцеление», «лечение» или «выздоровление». Оно встречается и в татарском языке. В республике под этим названием работают еще 17 субъектов бизнеса, а Минздрав сообщил о 23 таких организациях. Поэтому служба усомнилась в обоснованности требований.

В ведомстве пояснили, что исключительное право не должно превращаться в инструмент устранения конкурентов с рынка. Материалы для возбуждения административного производства в отношении самого предпринимателя переданы должностному лицу.

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