Батюшка ответил, очищает ли Крещение прежние грехи

Священник Антоний Русакевич рассказал православным верующим, нужно ли каяться в грехах, совершенных до Крещения, сообщает akpars.ru.

По словам священнослужителя, во время Крещения человек получает очищение от прежних проступков и начинает новую христианскую жизнь. Русакевич напомнил, что в Символе веры говорится о «едином крещении во оставление грехов».

При этом священник отметил, что у человека и после Крещения может сохраняться чувство вины за прошлые поступки. В такой ситуации верующему, по его словам, стоит больше молиться и совершать добрые дела.

В качестве примера Русакевич привел человека, который переживает из-за разрушения семьи на фоне алкоголизма. Такой верующий может помогать людям, страдающим зависимостью. Женщина, испытывающая вину из-за аборта, может трудиться в детских домах или приютах.

Священник также считает, что сильное чувство вины может указывать на наличие совести. По его мнению, это состояние способно стать поводом для духовного роста и привести человека к искреннему покаянию.

Русакевич подчеркнул, что переживания о прошлом могут помочь верующему глубже осознать милосердие Господа. Главное, как следует из его слов, не оставаться только в чувстве вины, а направить силы на молитву, покаяние и добрые дела.