Технологии

Мошенники обманывают россиян фейковым приложением с 5G

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Россиян предупреждают о новой мошеннической схеме: злоумышленники предлагают установить приложение, обещающее бесплатный доступ к сетям 5G. О ней рассказали эксперты Ozon банка в беседе с RT, информацию также распространяет портал «Вести».

Если пользователь соглашается и начинает установку, экран устройства зависает. В этот момент мошенники получают доступ к смартфону и могут считывать личные данные, включая пароли и коды подтверждения.

В Ozon банке отметили, что злоумышленники часто маскируют вредоносные программы под приложения банков и финансовых сервисов, используя узнаваемые названия и оформление.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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