Мошенники обманывают россиян фейковым приложением с 5G

Россиян предупреждают о новой мошеннической схеме: злоумышленники предлагают установить приложение, обещающее бесплатный доступ к сетям 5G. О ней рассказали эксперты Ozon банка в беседе с RT, информацию также распространяет портал «Вести».

Если пользователь соглашается и начинает установку, экран устройства зависает. В этот момент мошенники получают доступ к смартфону и могут считывать личные данные, включая пароли и коды подтверждения.

В Ozon банке отметили, что злоумышленники часто маскируют вредоносные программы под приложения банков и финансовых сервисов, используя узнаваемые названия и оформление.