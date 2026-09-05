Экономика

Эксперт назвал шесть ситуаций, когда досрочное погашение ипотеки невыгодно

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Эксперт Инго Банка Василий Кутьин перечислил сл...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Досрочное погашение ипотеки не всегда приносит выгоду: в некоторых случаях заемщик может потерять средства, предупредил директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин. Специалист перечислил шесть таких ситуаций, пишет MiraNews.

Осторожность нужна на финальном этапе кредита: переплата по процентам там уже небольшая, поэтому крупный платеж почти не повлияет на общую экономию. Невыгодно гасить ипотеку досрочно и тогда, когда доходность банковского вклада превышает ставку по жилищному займу — в этом случае депозит принесет больше, а деньги с него можно снять при необходимости.

Не стоит вкладывать в погашение все сбережения, если у заемщика есть другие долги с более высокой ставкой, а также важно сохранить резерв на непредвиденные расходы. Кроме того, эксперт советует оценить предстоящие траты: потратив все свободные средства на ипотеку, позже можно столкнуться с необходимостью нового займа под больший процент.

Почти нулевой эффект даст досрочное погашение и при льготной ставке по ипотеке.

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