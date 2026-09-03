Новые модели показывают, что Луна могла образоваться за сутки

Новые модели показывают, что при определенных условиях Луна могла сформироваться всего за несколько часов после столкновения молодой Земли с Теей. Исследование опубликовано в The Astrophysical Journal Letters.

Согласно распространенной гипотезе, Луна появилась после удара гипотетического объекта Тея о первобытную Землю. Предполагается, что Тея была протопланетой размером с Марс, а часть ее вещества вошла в состав Луны и глубинных областей Земли.

Ранее считалось, что энергия такого столкновения была настолько велика, что внутреннее состояние Теи почти не влияло на дальнейшее формирование спутника. Новое моделирование ставит это предположение под сомнение.

Исследователи показали, что результат столкновения зависит от температуры и прочности материала сталкивающихся тел. Более горячие объекты оказываются слабее холодных, поэтому сценарии образования Луны могут заметно различаться.

По словам исследователя Адин Дентон из Юго-западного исследовательского института в Техасе, прежняя геология протоспутника размером с Марс имеет значение. Учет геологических свойств Земли и Теи меняет представление о том, как именно после удара возникала Луна.

В классическом сценарии после столкновения вокруг Земли должен был сформироваться протолунный диск из обломков. Затем из этого вещества постепенно собирался спутник.

Однако часть новых моделей показывает другой вариант. При определенных исходных условиях почти целая Луна могла появиться непосредственно после столкновения примерно за пять часов.

Идея быстрого формирования Луны предлагалась и раньше. В 2022 году моделирование также показало возможность появления спутника за короткий срок. Но новая работа впервые указывает, что прочность материала и температура ударившего тела играют ключевую роль в выборе сценария.

Если Земля и Тея до столкновения были достаточно горячими, удар мог разрушить Тею и создать массивный диск обломков, из которого Луна сформировалась бы позднее. Но при других параметрах, включая одинаковую температурную структуру внутри обоих тел, в расчетах возникал почти неповрежденный спутник уже через несколько часов.

Авторы считают, что более сложные модели могут помочь объяснить особенности современной Луны, которые не полностью согласуются с классическим вариантом ее образования из обломочного диска.

По словам Дентон, в моделях стали учитывать прочность материала, что уже оказалось важным при изучении столкновений малых тел, включая астероиды и систему Плутон — Харон. Новое исследование показало, что для сценария рождения Луны этот фактор также имеет большое значение.

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