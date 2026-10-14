От праздничного ужина до командного приключения: выбирайте свой формат корпоратива
редакция PROKAZAN
14.10.2026, 15:25 · Дарина Говорухина
Хороший корпоратив начинается с идеи, которая подходит именно вашей команде. Кто-то хочет собраться за праздничным ужином и спокойно пообщаться вне офиса, кому-то нужны караоке и танцы, а кто-то готов сменить привычный банкет на игры, квесты или настоящее командное приключение.
В проекте «Корпоративы в Казани 2026−2027» мы собрали площадки, развлечения и готовые решения для разных компаний и бюджетов. Здесь можно подобрать формат для небольшого коллектива или большой команды и решить, каким будет ваш праздник в этом сезоне.
«Фо Пипл» — площадка для новогодних корпоративов в самом центре Казани, на улице Баумана. Просторный зал подойдет для праздника с коллегами, а развлекательная программа уже включена в депозит — отдельно оплачивать ее не придется.
Команда берет на себя организацию, сервировку и обслуживание. В одном месте можно собрать праздничный стол, музыку и развлечения: караоке, танцы и конкурсы. Депозит на новогодние корпоративы начинается от 3 500 ₽ с человека. В новогоднюю ночь депозит составляет 5 000 ₽ с человека, развлекательная программа также проходит без дополнительной оплаты.
Всё для корпоратива в одном месте — меню, напитки, музыка, караоке, танцы и развлечения уже можно объединить на одной площадке.
Программа без доплаты — развлекательная часть включена в депозит как на корпоративах, так и в новогоднюю ночь.
В самом центре Казани — просторный зал на Баумана, 13, где можно собрать коллег и провести весь праздник в одном месте.
Семейный ресторан-сыроварня Cheeseria — место для тёплого корпоратива, где коллеги собираются за вкусным ужином и делятся радостью общих побед.
Неаполитанская пицца, паста и разговоры, на которые не хватало времени в рабочие дни, — здесь приятно отвлечься от задач и побыть просто хорошей компанией. В последние две недели декабря по четвергам, пятницам и субботам планируются корпоративы с вокалистом или музыкальной группой, чтобы у праздника было своё звучание.
Авторский вкус — собственные сыры и хлеб, паста freska, фермерские стейки и морепродукты
Праздник с музыкой — на предновогодних корпоративах планируется выступление вокалиста или группы
Неаполитанская пицца — аппетитный повод собраться за одним столом и разделить удовольствие с коллегами
«Белый Шафран» — обновлённый банкетный зал в центре Казани для корпоративов до 110 гостей, где приятно отметить общие успехи большой командой.
Пространство полностью закрывается под вашу компанию, поэтому весь вечер принадлежит только вам. Для мероприятий уже предусмотрены фотозона, экран и проектор, а отель «Сулейман Палас» находится в соседнем здании. Отдельное преимущество — халяль-меню.
Акция При заказе корпоратива на сумму от 350 000 ₽ номер «Комфорт» в отеле «Сулейман Палас» в подарок
Только своя компания — зал полностью закрывается под корпоратив и принадлежит гостям весь вечер
Халяль-меню и оснащение — фотозона, экран и проектор предоставляются без дополнительной платы
Удобно добраться — центр Казани и собственная парковка для гостей
«Гадкий Койот» — бар в самом центре Казани для тех, кто хочет провести новогодний корпоратив громко, динамично и без скучного застолья. Здесь праздник строится вокруг музыки, танцев, живой атмосферы и фирменной подачи.
Площадка подходит и для больших компаний, и для закрытых мероприятий. В основном баре гостей ждут диджеи, танцы на барной стойке и выступления «койоток». Для компаний, которым нужен более приватный формат, можно арендовать малый бар с караоке, музыкой, праздничным столом и отдельным залом только для своих.
Новогодние корпоративы — 3 000 ₽ с человека 1 000 ₽ — кухня, 2 000 ₽ — бар, праздничная программа — бесплатно Новый год — 5 500 ₽ с человека 2 000 ₽ — кухня, 3 500 ₽ — бар, новогодняя программа — бесплатно
Корпоратив с характером — музыка, диджеи, танцы на стойке и атмосфера, которая держит гостей в движении весь вечер
Закрытый малый бар — отдельный зал для своей компании с караоке, музыкой, праздничным столом и приватной атмосферой
Формат для разных компаний — можно выбрать шумный большой праздник или камерный корпоратив без посторонних
Monte Cristo — прокат мужских костюмов в Казани, где помогут собрать торжественный образ для новогоднего корпоратива.
Произнести речь, выйти за наградой или отлично выглядеть среди коллег — поводов надеть костюм немало. Но если купленный на свадьбу уже маловат или не подходит к событию, покупать новый необязательно. Здесь подберут полный образ за 4 790 ₽ — и ни копейки больше. Для бронирования можно воспользоваться промокодом PROKAZAN.
Выбор известных клиентов — опыт создания образов для Артёма Дзюбы, Дмитрия Юдина, Ари и др.
Большой выбор — 650 мужских костюмов, рубашек, обуви и аксессуаров
Опыт с 2023 года — сотрудничество с фотографами, театрами, организаторами и известными клиентами