Из обычного сыра, орехов и нескольких простых ингредиентов можно приготовить новогоднюю закуску, которая выглядит как маленькие заснеженные шишки. Внутри скрывается нежная сырная масса с чесноком и зеленью, а снаружи — хрустящие миндальные лепестки, напоминающие чешуйки настоящих шишек.

Закуска «Снежные шишки» не требует выпечки и готовится примерно за 30 минут без учёта охлаждения. Её удобно подавать порционно, а благодаря необычному оформлению она станет заметным украшением праздничного стола.

Какие продукты понадобятся

На 8–10 небольших шишек:

Для сырной основы:

твёрдый сыр — 200 г;

сливочный творожный сыр — 180 г;

варёные яйца — 2 шт.;

чеснок — 1–2 зубчика;

майонез — 1 ст. л.;

свежий укроп — 3–4 веточки;

чёрный молотый перец — по вкусу.

Для украшения:

миндальные лепестки — 100–120 г;

сахарная пудра — не требуется;

мелко натёртый твёрдый сыр — 30 г;

свежий розмарин — несколько веточек;

зёрна граната — по желанию.

Для создания снежного эффекта лучше использовать мелко натёртый сыр. В отличие от сахарной пудры, он не добавит закуске нежелательную сладость.

Как приготовить сырную основу

Яйца сварите вкрутую, полностью остудите и очистите. Твёрдый сыр натрите на мелкой тёрке. Яйца также измельчите на тёрке. Чеснок пропустите через пресс. Укроп мелко нарежьте, предварительно удалив жёсткие стебли. Соедините в миске сыр, яйца, чеснок и зелень. Добавьте сливочный творожный сыр и майонез. Приправьте чёрным перцем и тщательно перемешайте. Уберите массу в холодильник на 15–20 минут, чтобы она стала плотнее.

Готовая смесь должна хорошо держать форму. Если она получилась слишком мягкой, добавьте немного тёртого сыра.

Как сформировать новогодние «Снежные шишки»

Разделите охлаждённую сырную массу на 8–10 одинаковых частей. Слегка смочите руки холодной водой. Из каждой порции сформируйте небольшую овальную заготовку с одним заострённым концом. Выложите заготовки на тарелку, застеленную пергаментом. Миндальные лепестки при желании слегка подсушите на сухой сковороде до светло-золотистого оттенка и полностью остудите. Начиная с широкого основания, аккуратно вставляйте лепестки миндаля в сырную массу рядами. Располагайте их под небольшим углом, слегка перекрывая предыдущий ряд. Постепенно двигайтесь к заострённой верхушке, чтобы получился рисунок настоящей шишки. Повторите действия с остальными заготовками. Уберите готовые шишки в холодильник на 20–30 минут.

Перед подачей слегка посыпьте их мелко натёртым сыром и украсьте блюдо веточками розмарина.

Как добиться сходства с настоящими шишками

Главный секрет красивой закуски — правильная форма и расположение миндальных лепестков.

Не стоит делать заготовки слишком круглыми. Лучше придать им вытянутую форму с узким кончиком.

Миндальные лепестки нужно вставлять достаточно плотно, но не слишком глубоко, чтобы они оставались заметными.

Для более естественного вида используйте лепестки разного размера: крупные разместите у основания, а мелкие — ближе к верхушке.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: перед оформлением обязательно охладите сырную массу. Если она слишком мягкая, миндальные лепестки будут плохо держаться. А для красивого снежного эффекта используйте небольшое количество мелко натёртого твёрдого сыра, посыпая им только верхние части шишек.

Чем можно разнообразить начинку

Базовый рецепт легко изменить, добавив новые вкусовые оттенки.

С грецкими орехами. Измельчите 30–40 г орехов и смешайте с сырной массой. Начинка станет более насыщенной.

С копчёной курицей. Добавьте 70–80 г мелко нарезанного копчёного куриного филе. Такая закуска получится сытнее.

С ветчиной. Используйте небольшое количество мелко нарезанной ветчины вместо части варёных яиц.

С зеленью. Добавьте петрушку или зелёный лук, чтобы придать начинке свежий аромат.

При этом важно не использовать слишком влажные ингредиенты: они могут сделать сырную основу жидкой.

Как красиво подать закуску на Новый год

Для праздничного оформления возьмите большое плоское блюдо.

Разложите «Снежные шишки» на небольшом расстоянии друг от друга, а между ними разместите веточки розмарина. Они будут напоминать еловые ветви.

Добавьте несколько зёрен граната для яркого красного акцента.

Можно также использовать небольшие кусочки свежего огурца или листья салата.

Особенно эффектно закуска смотрится на тёмной тарелке: светлая сырная масса и золотистые миндальные лепестки создают красивый контраст.

Можно ли приготовить заранее

Сырную основу удобно сделать вечером накануне праздника. Храните её в закрытом контейнере в холодильнике при температуре не выше +4 °C.

Сформировать заготовки также можно заранее, но миндальные лепестки лучше вставлять за 1–2 часа до подачи. Так они сохранят приятный хруст.

Готовые шишки держите в холодильнике до самого застолья. Не оставляйте закуску при комнатной температуре дольше двух часов.

«Снежные шишки» — простой способ превратить обычный сыр и орехи в красивую новогоднюю закуску. Нежная начинка, хрустящий миндаль и необычная форма делают блюдо одновременно вкусным и эффектным. А возможность подготовить основные ингредиенты заранее поможет сэкономить время перед праздничным ужином.

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