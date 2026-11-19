Медики Татарстана ожидают подъём заболеваемости гриппом в регионе. Особое внимание специалистов приковано к штамму H1N1, который может получить распространение в предстоящий эпидсезон.

По данным пресс-службы республиканского Минздрава, ситуация находится на контроле, врачи готовятся к возможному увеличению числа пациентов с респираторными инфекциями. Специалисты напоминают о важности вакцинации и соблюдения профилактических мер.

Точные сроки начала эпидемического подъёма и прогнозируемые масштабы заболеваемости в ведомстве не уточнили, однако подчёркивают необходимость своевременной подготовки к сезону простуд.