Обычный картофель можно превратить в эффектный праздничный гарнир, который выглядит гораздо интереснее привычной запеканки или пюре. Для этого достаточно нарезать клубни тонкими ломтиками, свернуть их в форме роз и запечь с сыром до золотистой корочки.

Картофельные «Розы» получаются нежными внутри, с хрустящими краями и приятным сливочным ароматом. Они красиво смотрятся на новогоднем столе, подходят к мясу и птице, а для приготовления не требуют дорогих продуктов.

Какие продукты понадобятся

На 6 картофельных роз:

картофель — 700 г;

твёрдый сыр — 120 г;

сливочное масло — 40 г;

растительное масло — 1 ст. л.;

чеснок — 2 зубчика;

сладкая паприка — ½ ч. л.;

сушёный тимьян — ½ ч. л.;

соль и чёрный перец — по вкусу;

свежая петрушка — для украшения.

Также понадобится форма для маффинов с шестью углублениями.

Как подготовить картофель

Для этого рецепта лучше выбирать крупные продолговатые клубни. Из них проще получить ровные ломтики, которые удобно сворачивать.

Картофель очистите, вымойте и нарежьте кружочками толщиной около 1–2 мм. Удобнее всего использовать овощерезку или специальную тёрку.

Слишком толстые ломтики будут плохо сгибаться, а очень тонкие могут пересохнуть при запекании.

Нарезанный картофель не нужно долго вымачивать в воде: небольшое количество крахмала поможет ломтикам держаться вместе.

Сливочное масло растопите, добавьте растительное масло, измельчённый чеснок, паприку, тимьян, соль и перец.

Переложите картофельные ломтики в большую миску, полейте ароматным маслом и осторожно перемешайте, чтобы каждый кусочек покрылся тонким слоем.

Как сформировать картофельные «Розы»

Главный секрет красивой формы — укладывать картофельные кружочки внахлёст, имитируя лепестки цветка.

Слегка смажьте углубления формы для маффинов маслом. Возьмите несколько крупных картофельных ломтиков и выложите их по стенкам формочки, перекрывая края друг друга. Продолжайте добавлять ломтики по кругу, постепенно двигаясь к центру. Для середины сверните несколько небольших кружочков в плотный рулетик и установите вертикально. Аккуратно расправьте верхние края, чтобы получилась форма раскрытого бутона. Повторите с оставшимся картофелем.

Не нужно слишком плотно утрамбовывать ломтики. Между ними должно оставаться немного пространства для равномерного приготовления.

Если картофель плохо сгибается, опустите ломтики на 1–2 минуты в горячую, но не кипящую воду, затем тщательно обсушите и только после этого формируйте розы.

Как добавить сыр

Твёрдый сыр натрите на мелкой тёрке.

Примерно половину сыра распределите между картофельными слоями во время формирования роз. Не добавляйте слишком много, иначе лепестки будет сложно уложить.

Оставшуюся часть сыра сохраните для завершающего этапа запекания.

Для рецепта подойдут российский сыр, гауда или другой сорт, который хорошо плавится.

Сколько запекать картофельные розы

Разогрейте духовку до 190 °C.

Накройте форму фольгой, стараясь не прижимать её к верхушкам картофельных роз.

Запекайте примерно 30 минут. Затем снимите фольгу и продолжайте готовить ещё 15–20 минут.

Проверьте готовность тонким ножом: он должен легко проходить через картофельные слои до самого дна.

Посыпьте розы оставшимся сыром и верните в духовку ещё на 5–7 минут, чтобы появилась золотистая корочка.

Готовые картофельные цветы оставьте в форме на 5 минут. Затем аккуратно извлеките с помощью небольшой лопатки или ложки.

Как сделать края хрустящими, а середину нежной

Для красивого результата важно сочетать два этапа приготовления. Сначала картофель запекается под фольгой, благодаря чему ломтики становятся мягкими и не пересыхают. Затем фольгу снимают, чтобы края подрумянились.

Не стоит сразу включать слишком высокую температуру. В таком случае тонкие верхние лепестки могут подгореть раньше, чем приготовится середина.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: для картофельных роз лучше использовать форму с антипригарным покрытием и тщательно смазывать её маслом. Если хотите получить более выразительные лепестки, выбирайте ломтики одинаковой толщины и не заполняйте формочки до самого верха. Так картофель равномернее пропечётся, а готовые розы будет проще извлечь, не повредив форму.

Чем можно разнообразить рецепт

Картофельные «Розы» легко приготовить с разными добавками.

С беконом. Между несколькими картофельными ломтиками положите тонкие полоски предварительно обжаренного бекона.

С пармезаном. Замените часть обычного сыра пармезаном. Он придаст блюду более насыщенный вкус.

Со сливками. Перед запеканием добавьте в каждую формочку по чайной ложке сливок жирностью 10–20%. Серединка получится особенно нежной.

С пряными травами. Используйте розмарин, тимьян или смесь итальянских трав, чтобы придать гарниру более выразительный аромат.

С чем подавать картофельные розы

Такой гарнир особенно хорошо сочетается с запечённой курицей, индейкой, мясными рулетами и отбивными.

Для праздничной подачи разложите розы на большом блюде, оставляя между ними небольшое расстояние. Украсьте свежей петрушкой или веточками розмарина.

Рядом можно поставить соусницу со сметанным соусом. Для него смешайте сметану, измельчённый чеснок, укроп и немного соли.

Если планируется новогодний ужин, картофельные розы удобно подавать по одной на порцию. Они заменят обычный гарнир и одновременно станут украшением тарелки.

Можно ли приготовить заранее

Картофельные розы лучше подавать сразу после духовки, пока края остаются хрустящими.

Чтобы сэкономить время перед праздником, можно заранее подготовить сыр, масло с пряностями и форму для выпечки. Сам картофель желательно нарезать непосредственно перед приготовлением, чтобы он не потемнел.

Готовые розы при необходимости можно хранить в холодильнике до двух суток в закрытом контейнере. Перед подачей разогрейте их в духовке при 180 °C примерно 10–15 минут до полного прогревания.

Картофельные «Розы» — простой способ сделать праздничный гарнир из самых обычных ингредиентов. Тонкие ломтики, сливочное масло, ароматные специи и расплавленный сыр превращаются в красивые золотистые цветы. Такое блюдо особенно уместно на новогоднем столе, когда хочется удивить гостей не только вкусом, но и необычной подачей.

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