Технологии

Apple может выпустить iPhone 18 в два этапа

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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По информации инсайдеров, Apple изменит график выхода iPhone 18 и вместо единовременной презентации всей линейки разделит релиз на два этапа. Ожидается, что первое мероприятие пройдет 9 сентября 2026 года, на котором представят новые модели.

Сначала, предположительно, выйдут старшие версии — iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, а вместе с ними — первый складной смартфон Apple под названием iPhone Ultra. Более доступные устройства, включая базовый iPhone 18, модель 18e и новое поколение iPhone Air, могут отложить до весны 2027 года.

На презентации новые устройства, по слухам, представит недавно назначенный генеральный директор Apple Джон Тернус. При этом компания официально не подтверждала ни новый порядок релиза, ни окончательный состав линейки. Внешне Pro-версии, вероятно, останутся близки к предшественникам: сохранится общая конструкция корпуса и тройная основная камера.

Сведения о датах, названиях и характеристиках основаны на утечках и могут измениться — такие данные собраны в материале «Известий». Окончательные детали Apple раскроет во время официальной презентации.

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