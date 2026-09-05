Загадочный диск из Канзаса связали с чередой странных смертей

Одним из самых необычных артефактов в истории науки называют так называемый «диск дьявола», который, по данным источника, обнаружили в 1928 году в шахте в Канзасе, сообщает «Кулик».

Каменный предмет нашли в слоях возрастом около 300 миллионов лет. Диаметр диска составлял 26 сантиметров. На его поверхности были странные узоры, а в центре находилось отверстие.

После находки владелец шахты Ирвин Сайнс забрал артефакт домой. В материале говорится, что вскоре после этого в доме начали происходить трагические события: погибли слуги, домашний питомец, а затем и сам Сайнс.

В 1936 году диск вновь оказался у исследователей. Как утверждает источник, после этого история с несчастьями повторилась, что усилило интерес к необычному предмету.

Только в 1962 году специалисты, по версии материала, установили возможную причину происходившего. Они пришли к выводу, что диск испускал сильное излучение, хотя сам не считался радиоактивным.

Артефакт, как говорится в публикации, был изготовлен из редкого минерала бенитоита — соединения бария и титана. При определенных условиях этот минерал якобы мог создавать опасное излучение в радиусе до 13 метров.

В 1970-х годах загадочный предмет, согласно источнику, тайно отправили в Антарктиду. Предполагается, что он до сих пор может находиться в одной из закрытых научных лабораторий.

Официальных сведений о дальнейшей судьбе диска с тех пор не появлялось. Поэтому артефакт продолжает вызывать споры и остается одной из самых загадочных находок прошлого века.