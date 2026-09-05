Новости Казани

Всемирные игры кочевников 2028 года состоятся в Казани

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Казань примет Всемирные игры кочевников в 2028 ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Казань объявлена местом проведения Всемирных игр кочевников в 2028 году. Это решение озвучили на церемонии закрытия Игр-2026 в киргизском Чолпон-Ате, где присутствовал раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщает его пресс-служба.

Во время церемонии России передадут один из символов турнира. Игры кочевников — крупнейшее международное соревнование по этническим видам спорта, оно объединяет более 3 тысяч атлетов из свыше 100 стран.

Соревновательная программа включает 13 видов спорта, причем семь из них — национальная борьба. Татарстанские спортсмены традиционно участвуют в таких дисциплинах, как алыш, армрестлинг, борьба на лошадях, корэш и поднятие монеты с лошади.

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