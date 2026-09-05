Технологии

Google начала переносить память DDR4 со старых серверов в ИИ-системы

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Компания Google приступила к повторному использованию модулей оперативной памяти DDR4, снятых со списанных серверов, при создании новых систем для искусственного интеллекта. Эта мера позволяет частично компенсировать нехватку комплектующих, сообщает портал Ferra.

Чтобы подключить память предыдущего поколения к более современным ИИ-серверам, Google разработала специальные адаптеры. В ряде случаев компания намеренно возвращает уже выведенные из эксплуатации серверы и снимает с них модули DDR4.

Помимо повторного использования компонентов, Google работает над снижением общей потребности в памяти. Среди применяемых мер — оптимизация программного обеспечения, изменение архитектуры ИИ-моделей и сжатие KV Cache.

Такие решения помогают справляться с дефицитом оперативной памяти, возникшим на фоне активного развития ИИ-направления. Масштабы переработки и количество задействованных серверов компания не раскрывает.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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