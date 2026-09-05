Новости Татарстана

Охотники в Татарстане начали сезон с четырех протоколов

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Рейд в Высокогорском районе выявил четыре наруш...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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За несколько часов рейда в Высокогорском районе Татарстана инспекторы составили четыре протокола за нарушение правил охоты. Проверки связаны с открытием осеннего сезона охоты, сообщил зампредседателя Госкомитета республики по биоресурсам Радик Мутахаров.

Во время рейда у двух охотников не оказалось документов. Как отметил Мутахаров, инспекторы также проверяют соблюдение правил транспортировки оружия. Чиновник предупредил, что нельзя охотиться в состоянии опьянения и стрелять по бутылкам и мишеням — это недопустимо и расценивается как хулиганство.

За нарушение правил охоты предусмотрен штраф от 500 рублей до 4 тысяч рублей. Если же охотник нанес ущерб более чем на 40 тысяч рублей, то штраф вырастает до 500 тысяч рублей, а также возможна уголовная ответственность вплоть до двух лет лишения свободы. По словам Мутахарова, с начала года в республике составлено 176 таких протоколов и возбуждено восемь уголовных дел за незаконную добычу лося, кабана и косули.

В Татарстане для рейдов сформировано 172 группы из сотрудников Госкомитета и Росгвардии. Мутахаров рассказал, что накануне при погоне браконьеры выбросили из автомобиля два ружья — их владельцев легко найдут по регистрации оружия. В прошлом году за подобные нарушения у охотников уже изымали машины «Нива» и ружья.

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