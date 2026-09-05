Экономика

Пакистан планирует увеличить турпоток на Дальний Восток России

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Пакистан заинтересован в увеличении числа турис...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Пакистан планирует увеличить турпоток в Россию, сделав ставку на Дальний Восток. Это намерение на полях Восточного экономического форума во Владивостоке выразил посол страны в РФ Файсал Нияз Тирмизи в беседе с ТАСС.

Дипломат назвал Камчатку "жемчужиной России" и рассказал, что после поездки по полуострову восхищен его гейзерами, морскими львами и дикой природой. По его словам, больше туристов должны посетить Камчатку, Владивосток и Якутию.

Тирмизи также отметил, что в Дальневосточном федеральном университете сейчас учатся семь студентов из Пакистана, и выразил желание, чтобы их стало больше. Он упомянул и о продовольственных связях: в прошлом году Пакистан импортировал из Владивостока 10 тыс. тонн соевых бобов, а на Камчатке положительно оценивают пакистанские картофель, розовую соль, рис и мандарины.

Посол заявил о намерении развивать сотрудничество в туризме, образовании, сфере искусственного интеллекта и музыки. Он добавил, что природа Дальнего Востока может стать идеальной площадкой для съемок фильмов, поскольку в Пакистане развита киноиндустрия, и предположил, что регион способен стать связующим звеном между двумя странами.

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