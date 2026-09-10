Яблок много, а шарлотка уже надоела: натираю 3 штуки и готовлю быстрый пирог на сковороде - рецепт на скорую руку

Когда яблоки лежат дома целой корзиной, очередная шарлотка уже не вызывает прежнего интереса. Но духовку включать необязательно: три яблока можно натереть прямо в тесто и приготовить мягкий пирог на обычной сковороде.

Тертые яблоки распределяются по всей массе, поэтому пирог получается влажным и ароматным без отдельного слоя начинки. Главное — не делать его слишком толстым и готовить на небольшом огне, чтобы середина успела пропечься раньше, чем подрумянится низ.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Для такого пирога беру сковороду диаметром около 24 см. В маленькой посуде слой теста получается слишком высоким: снизу уже корочка, а середине требуется еще много времени».

Что понадобится

На сковороду диаметром 24 см:

яблоки — 3 средних;

яйца — 2 шт.;

сахар — 70–80 г;

кефир — 120 мл;

пшеничная мука — 160–180 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

растительное масло — 1 ст. л. в тесто;

сливочное масло — 10 г для сковороды;

корица — 0,5 ч. л. по желанию;

соль — щепотка.

Как приготовить яблочный пирог на сковороде

Подготовьте яблоки. Очистите их от сердцевины и натрите на крупной терке. Если плоды очень сочные и на дне сразу появляется много жидкости, слегка отожмите массу. Смешайте основу. Взбейте яйца с сахаром обычным венчиком. Добавьте кефир, растительное масло и щепотку соли. Добавьте муку. Соедините ее с разрыхлителем и постепенно вмешайте в жидкую основу. Должно получиться достаточно густое тесто, медленно стекающее с ложки. Положите яблоки. Добавьте тертые плоды и при желании корицу. Быстро перемешайте. После яблок тесто станет немного мягче. Перелейте на сковороду. Смажьте ее сливочным маслом, слегка прогрейте и распределите тесто ровным слоем. Готовьте под крышкой. Установите минимальный или слабый огонь и оставьте пирог примерно на 15–20 минут. Верх должен практически перестать быть жидким. Переверните. Накройте пирог большой плоской тарелкой, переверните сковороду, а затем аккуратно верните пирог неподжаренной стороной вниз. Готовьте еще 5–7 минут без крышки.

Почему яблоки лучше натирать крупно

Мелкая терка быстро превращает сочные плоды почти в пюре. В тесто попадает много свободного сока, из-за чего середина пирога дольше остается влажной.

Крупная стружка лучше сохраняет структуру и при этом успевает стать мягкой за время приготовления. Поэтому готовый пирог получается не похожим на обычную шарлотку: яблочные кусочки распределены по всему мякишу.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Перед переворачиванием обязательно проверяю середину. Если верх еще блестит и заметно колышется, даю пирогу дополнительные 2–3 минуты под крышкой. Переворачивать слишком рано — самый простой способ его разломать».

После приготовления пирогу лучше дать постоять на тарелке 5–10 минут. Мякиш немного стабилизируется, и нарезать его будет проще. Подавать можно без добавок или со сметаной, натуральным йогуртом и небольшим количеством сахарной пудры.

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