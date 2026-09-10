Яблок много, а шарлотка уже надоела: натираю 3 штуки и готовлю быстрый пирог на сковороде - рецепт на скорую руку
ПроКазань
Когда яблоки лежат дома целой корзиной, очередная шарлотка уже не вызывает прежнего интереса. Но духовку включать необязательно: три яблока можно натереть прямо в тесто и приготовить мягкий пирог на обычной сковороде.
Тертые яблоки распределяются по всей массе, поэтому пирог получается влажным и ароматным без отдельного слоя начинки. Главное — не делать его слишком толстым и готовить на небольшом огне, чтобы середина успела пропечься раньше, чем подрумянится низ.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Для такого пирога беру сковороду диаметром около 24 см. В маленькой посуде слой теста получается слишком высоким: снизу уже корочка, а середине требуется еще много времени».
Что понадобится
На сковороду диаметром 24 см:
яблоки — 3 средних;
яйца — 2 шт.;
сахар — 70–80 г;
кефир — 120 мл;
пшеничная мука — 160–180 г;
разрыхлитель — 1 ч. л.;
растительное масло — 1 ст. л. в тесто;
сливочное масло — 10 г для сковороды;
корица — 0,5 ч. л. по желанию;
соль — щепотка.
Как приготовить яблочный пирог на сковороде
Подготовьте яблоки. Очистите их от сердцевины и натрите на крупной терке. Если плоды очень сочные и на дне сразу появляется много жидкости, слегка отожмите массу.
Смешайте основу. Взбейте яйца с сахаром обычным венчиком. Добавьте кефир, растительное масло и щепотку соли.
Добавьте муку. Соедините ее с разрыхлителем и постепенно вмешайте в жидкую основу. Должно получиться достаточно густое тесто, медленно стекающее с ложки.
Положите яблоки. Добавьте тертые плоды и при желании корицу. Быстро перемешайте. После яблок тесто станет немного мягче.
Перелейте на сковороду. Смажьте ее сливочным маслом, слегка прогрейте и распределите тесто ровным слоем.
Готовьте под крышкой. Установите минимальный или слабый огонь и оставьте пирог примерно на 15–20 минут. Верх должен практически перестать быть жидким.
Переверните. Накройте пирог большой плоской тарелкой, переверните сковороду, а затем аккуратно верните пирог неподжаренной стороной вниз. Готовьте еще 5–7 минут без крышки.
Почему яблоки лучше натирать крупно
Мелкая терка быстро превращает сочные плоды почти в пюре. В тесто попадает много свободного сока, из-за чего середина пирога дольше остается влажной.
Крупная стружка лучше сохраняет структуру и при этом успевает стать мягкой за время приготовления. Поэтому готовый пирог получается не похожим на обычную шарлотку: яблочные кусочки распределены по всему мякишу.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Перед переворачиванием обязательно проверяю середину. Если верх еще блестит и заметно колышется, даю пирогу дополнительные 2–3 минуты под крышкой. Переворачивать слишком рано — самый простой способ его разломать».
После приготовления пирогу лучше дать постоять на тарелке 5–10 минут. Мякиш немного стабилизируется, и нарезать его будет проще. Подавать можно без добавок или со сметаной, натуральным йогуртом и небольшим количеством сахарной пудры.
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