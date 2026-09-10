Motorola показала тизер смартфона Signature 27

Motorola выложила тизер смартфона Signature 27. Рекламная кампания новинки уже запущена, а первые упоминания о ней появились на сайте компании для пользователей из Евросоюза и Великобритании. Об этом пишет Ferra.

На главной странице размещено изображение будущего устройства. Технические характеристики Signature 27 пока не раскрыты — данных о них нет.

Как ожидается, аппарат будет украшен кристаллами Swarovski. По сообщениям СМИ, на той же странице должен был появиться логотип «Crystals by Swarovski», однако сейчас он не загружается.

Это даёт основания предполагать, что Motorola готовит специальную версию Signature 27 с кристаллами Swarovski — по аналогии с оригинальным вариантом устройства.