«Пастернаковские чтения» в Татарстане пройдут 12 и 13 сентября

Литературный фестиваль «Пастернаковские чтения» пройдет в Татарстане 12 и 13 сентября. Об этом сообщил Раис республики Рустам Минниханов, пригласив жителей и гостей региона посетить событие. В обращении он поприветствовал будущих зрителей на русском и татарском языках и отметил, что выступят артисты ведущих театров России.

В первый день, 12 сентября, в куполе «Атмосфера» в полдень начнется открытая дискуссия «Анатомия чувств: город между строк». В ней примут участие Ксения Алфёрова, Нелли Уварова, Олег Попов, Юрий Печенежский и другие спикеры. Часом позже выступят молодые поэты Татарстана и назовут победителей поэтического челленджа. В тот же день зрители увидят «Утиную охоту» по Вампилову от Мастерской Назаровых (ГИТИС) и моноспектакль Олега Попова «Московская дьяволиада» по Булгакову.

Во Дворце культуры им. С. Гассара в 18:00 покажут спин-офф чеховских «Трёх сестёр» — «ТРИ» с Нелли Уваровой. Вечером в 19:30 пройдут литературные посиделки «Мой Пастернак» — авторский проект Ксении Алфёровой. В кинотеатре «Юность» днем покажут записанные спектакли: «Евгений Онегин» Театра им. Вл. Маяковского (вход свободный) и «Ветка сирени» Павла Лунгина с Евгением Цыгановым (вход по билетам).

На улицах 12 сентября запланированы карнавальная творческая мастерская «Человек и Природа» с Андреем Фейгиным и премьера уличного спектакля «Вижу. Слышу. Говорю» от лаборатории «Химия слова 2026». Также запланированы экскурсии, во время которых откроют арт-объекты; сбор у Центрального сквера, нужна предварительная регистрация. Второй день, 13 сентября, откроется в «Атмосфере» литературно-музыкальным спектаклем «Пустынный квартал» проекта «КроМенас театр». Затем Антон Кукушкин представит поэтическую программу по Есенину, а Мастерская Кудряшова покажет «Бражников и блудниц в 1913 году». В 16:45 зрители увидят «Ненаписанный акт Чайки» с Ольгой Ворониной.

Во Дворце культуры им. С. Гассара 13 сентября в 12:00 пройдет публичная запись подкаста «Химия слова», а в 19:00 — актёрские чтения «Чемодан» по Довлатову с Полиной Кутеповой и Дмитрием Захаровым. Завершится фестиваль в 20:30 премьерой авторской программы Арсения Попова «Улыбка сквозь века». В кинотеатре «Юность» покажут бенефис Марии Ароновой и Владислава Гандрабуры «Мёртвые души» со сцены Театра им. Евгения Вахтангова. Оба дня в «Атмосфере» будет работать платный мастер-класс по сувенирным пряникам «Ушковская плитка» и выставка «Заводская контора — музей: след Пастернака в Бондюге» с фотографиями и материалами из фондов Краеведческого музея Менделеевска.