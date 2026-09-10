Новости Татарстана

«Пастернаковские чтения» в Татарстане пройдут 12 и 13 сентября

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

Литературный фестиваль «Пастернаковские чтения» пройдет в Татарстане 12 и 13 сентября. Об этом сообщил Раис республики Рустам Минниханов, пригласив жителей и гостей региона посетить событие. В обращении он поприветствовал будущих зрителей на русском и татарском языках и отметил, что выступят артисты ведущих театров России.

В первый день, 12 сентября, в куполе «Атмосфера» в полдень начнется открытая дискуссия «Анатомия чувств: город между строк». В ней примут участие Ксения Алфёрова, Нелли Уварова, Олег Попов, Юрий Печенежский и другие спикеры. Часом позже выступят молодые поэты Татарстана и назовут победителей поэтического челленджа. В тот же день зрители увидят «Утиную охоту» по Вампилову от Мастерской Назаровых (ГИТИС) и моноспектакль Олега Попова «Московская дьяволиада» по Булгакову.

Во Дворце культуры им. С. Гассара в 18:00 покажут спин-офф чеховских «Трёх сестёр» — «ТРИ» с Нелли Уваровой. Вечером в 19:30 пройдут литературные посиделки «Мой Пастернак» — авторский проект Ксении Алфёровой. В кинотеатре «Юность» днем покажут записанные спектакли: «Евгений Онегин» Театра им. Вл. Маяковского (вход свободный) и «Ветка сирени» Павла Лунгина с Евгением Цыгановым (вход по билетам).

На улицах 12 сентября запланированы карнавальная творческая мастерская «Человек и Природа» с Андреем Фейгиным и премьера уличного спектакля «Вижу. Слышу. Говорю» от лаборатории «Химия слова 2026». Также запланированы экскурсии, во время которых откроют арт-объекты; сбор у Центрального сквера, нужна предварительная регистрация. Второй день, 13 сентября, откроется в «Атмосфере» литературно-музыкальным спектаклем «Пустынный квартал» проекта «КроМенас театр». Затем Антон Кукушкин представит поэтическую программу по Есенину, а Мастерская Кудряшова покажет «Бражников и блудниц в 1913 году». В 16:45 зрители увидят «Ненаписанный акт Чайки» с Ольгой Ворониной.

Во Дворце культуры им. С. Гассара 13 сентября в 12:00 пройдет публичная запись подкаста «Химия слова», а в 19:00 — актёрские чтения «Чемодан» по Довлатову с Полиной Кутеповой и Дмитрием Захаровым. Завершится фестиваль в 20:30 премьерой авторской программы Арсения Попова «Улыбка сквозь века». В кинотеатре «Юность» покажут бенефис Марии Ароновой и Владислава Гандрабуры «Мёртвые души» со сцены Театра им. Евгения Вахтангова. Оба дня в «Атмосфере» будет работать платный мастер-класс по сувенирным пряникам «Ушковская плитка» и выставка «Заводская контора — музей: след Пастернака в Бондюге» с фотографиями и материалами из фондов Краеведческого музея Менделеевска.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана
15 часов назад

Руслан Гаджиев: «Мы намерены вывести проект «Электронная доска почёта» на федеральный уровень»

Новости Казани

23 часа назад

На финишной прямой: как продвигается строительство крупных ЖК Казани

Интересное в Казани

день назад

Когда за окном −10, а дома +15: рассказываем, как подготовить дом к зиме без лишних трат

в каких магазинах продают средство от клопов

Интересное в Казани

день назад

Зимой памятник не ставят, но заказать выгоднее: рассказываем, сколько можно сэкономить на мемориале в Казани

Не у нас

час назад

Священники разъяснили, чем опасно прикосновение к покойному

ремонт бытовой электроники в Новосибирске

Не у нас

16 часов назад

Протоиерей раскрыл, чем человеку грозит потемнение нательного креста

Не у нас

день назад

Прошло открытие: в России нашли нефть для производства мазей и кремов

Не у нас

18 часов назад

Протоиерей назвал причины почернения нательного крестика

Технологии

10 часов назад

Семена томатов после полета на «Бион-М» №2 проросли быстрее земных
Новости Казани
21 час назад

В Казани сократилось число парикмахерских

В Казани за последний год число парикмахерских ...

Кулинария

час назад

Половина начинки из пирожков вытекла на противень: эта одна мелочь не дает шву держаться

Интересное в Казани

18 часов назад

«ИИ внедрили, только результата нет»: узнали, кто в Татарстане мешает бизнесу получить реальную пользу от цифровизации

Кулинария

4 часа назад

Суп на второй день превратился почти в кашу: какой ингредиент продолжает забирать бульон в холодильнике

Технологии

6 часов назад

Reuters: ИИ-агенты OpenAI могли использовать 10+ нераскрытых сайтов
В Липецке стартовал финал конкурса учителей род...
Новости Казани
день назад

В Липецке стартовал финал конкурса учителей родного языка с участием казанцев

Кулинария

7 часов назад

Грибы сразу бросала на сковороду с луком: поэтому они плавали в жидкости вместо жарки

Технологии

8 часов назад

В Москве стартовал выпуск углепластиковых протезов стоп Steplife

Новости Татарстана

9 часов назад

17 жителей села Сапуголи оштрафуют за недопуск газовиков
Гид по Казани
5 дней назад

Коттеджные посёлки Казани: где начинается жизнь за городом