Япония расширит использование дронов для защиты от медведей

Министерство окружающей среды Японии объявило отбор технологических проектов для защиты людей от медведей. Одним из главных инструментов в этой программе должны стать беспилотники — японские власти намерены заметно расширить их применение из-за участившихся выходов животных к населенным пунктам.

Дроны предлагается задействовать для обнаружения и преследования медведей, отпугивания их от городов и поселков, а также для составления карт мест, где вероятность появления хищников особенно высока.

Для испытаний рассматривают не только беспилотники, но и камеры наблюдения, датчики, роботов и мобильные приложения. В перечне возможных задач для новой техники названы наблюдение и патрулирование, поиск и преследование медведей, их отпугивание и отлов, предупреждение жителей и помощь при эвакуации.

Министерство прямо называет ситуацию с появлением животных в населенных пунктах и нападениями на людей одной из неотложных проблем. Прием предложений от компаний, исследовательских организаций и муниципалитетов продлится до 7 октября.