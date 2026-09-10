Технологии

Япония расширит использование дронов для защиты от медведей

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Министерство окружающей среды Японии объявило отбор технологических проектов для защиты людей от медведей. Одним из главных инструментов в этой программе должны стать беспилотники — японские власти намерены заметно расширить их применение из-за участившихся выходов животных к населенным пунктам.

Дроны предлагается задействовать для обнаружения и преследования медведей, отпугивания их от городов и поселков, а также для составления карт мест, где вероятность появления хищников особенно высока.

Для испытаний рассматривают не только беспилотники, но и камеры наблюдения, датчики, роботов и мобильные приложения. В перечне возможных задач для новой техники названы наблюдение и патрулирование, поиск и преследование медведей, их отпугивание и отлов, предупреждение жителей и помощь при эвакуации.

Министерство прямо называет ситуацию с появлением животных в населенных пунктах и нападениями на людей одной из неотложных проблем. Прием предложений от компаний, исследовательских организаций и муниципалитетов продлится до 7 октября.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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