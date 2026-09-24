Кибератака на дата-центр остановила торги на бирже Непала на сутки
Непальская фондовая биржа (NEPSE) приостановила торги на сутки. Причиной стала масштабная кибератака на дата-центр, от которого зависит работа большинства брокерских компаний страны.
Атаковали частный дата-центр Data Hub, чьими услугами пользуются многие участники фондового рынка. После сбоя системы 72 из 90 брокерских компаний, работающих на NEPSE, перестали функционировать нормально.
По имеющимся данным, злоумышленники применили программу-вымогатель, то есть ransomware. Такое ПО блокирует компьютерные системы или шифрует данные, а затем хакеры требуют деньги за восстановление доступа.
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