Rabbit представила OS3 для ИИ-агентов с доступом через браузер и Telegram

Компания Rabbit показала операционную систему OS3, рассчитанную на работу с искусственным интеллектом и несколькими экранами. О новинке рассказал основатель и генеральный директор Rabbit Джесси Лю, его слова приводит WIRED.

Система задумана как обновление для устройства Rabbit R1, но владеть этим гаджетом не обязательно: OS3 доступна через браузер на компьютере, а также в Telegram и iMessage. Это заметная смена курса — изначально компания делала ставку на отдельное портативное устройство, а не на программы для смартфонов. Причиной разворота в сторону мультиплатформенности стал рост интереса к ИИ-агентам, способным выполнять задачи за пользователя.

Провалом R1 в Rabbit не считают. После презентации на CES 2024 гаджет получил резкую критику: заказ еды через DoorDash, вызов Uber и другие действия работали недостаточно хорошо, а WIRED поставило устройству три балла из десяти. По словам Лю, по всему миру продано более 100 тысяч устройств, возвраты составили менее 5% поставок, маржа держалась на уровне примерно 45–50%. «С инженерной точки зрения мы не сделали неправильную ставку», — заявил он, назвав главной проблемой ограниченные ресурсы Rabbit на фоне ИИ-компаний, привлекших миллиарды долларов.

Всего стартап получил около 60 миллионов долларов инвестиций, а его штат насчитывает 15 человек; расширять команду после критики компания не стала и за последние полтора года выпустила около 50 обновлений для R1. Запланированный выход на рынок Индии сорвался из-за регулирования и обернулся финансовыми трудностями, несколько сотрудников тогда сообщили о задержках выплат и объявили забастовку, а Лю говорит, что Rabbit привлекла дополнительное финансирование и теперь находится в более устойчивом положении: «С состоянием компании нет никаких проблем». Развитию устройства помогает сообщество в Discord, объединяющее более 12 тысяч пользователей: его участники предлагают функции для следующих обновлений, включая интеграцию OpenClaw и ИИ-агентов Hermes вместо собственных моделей Rabbit.