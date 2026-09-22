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Госдума: ЦИК Татарстана назвал избранных депутатов и итоги голосования

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Центральная избирательная комиссия Татарстана объявила избранных депутатов Госдумы. Об этом сообщили в ЦИК республики. На федеральном округе голоса распределились между пятью партиями.

Больше всех получила «Единая Россия» — 72,03 процента. У КПРФ результат 11,02 процента. Эти две партии заняли первые две строчки по количеству голосов.

За ними идут «Новые люди» с 6,87 процента. ЛДПР набрала 4,52 процента. Замыкает список «Справедливая Россия» — 2,16 процента.

Таким образом, в Татарстане по федеральному округу голоса распределились среди пяти политических сил: «Единой России», КПРФ, «Новых людей», ЛДПР и «Справедливой России». Данные об этом представил ЦИК республики.

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