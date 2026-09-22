Сливы лежат без дела, а варенье уже надоело: запекаю их под хрустящей крошкой за 30 минут

Когда слив много, совсем необязательно снова доставать банки для варенья. Спелые плоды можно отправить в форму, засыпать масляной крошкой и получить горячий десерт, в котором сочная кисло-сладкая начинка прячется под хрустящим верхом.

Это один из самых простых вариантов крамбла: тесто раскатывать не придется, а на подготовку уходит всего несколько минут. Остальное сделает духовка.

Что понадобится

На форму диаметром около 20–22 см:

сливы — 600–700 г;

пшеничная мука — 120 г;

овсяные хлопья — 50 г;

сливочное масло — 90 г;

сахар — 80–100 г;

кукурузный крахмал — 1 ст. л.;

корица — 0,5 ч. л. по желанию;

щепотка соли.

Количество сахара зависит от слив. Для очень сладких плодов достаточно 70–80 г, а кислым можно оставить полную порцию.

Сливы не нужно превращать в пюре

Плоды вымойте, обсушите, разрежьте пополам и удалите косточки. Крупные сливы можно разделить на четвертинки.

Переложите их в форму, добавьте примерно треть сахара и крахмал. Аккуратно перемешайте. Крахмал нужен не для плотной начинки, а чтобы связать часть сока, который выделится при запекании.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Сливы режу достаточно крупно. Если измельчить их мелкими кубиками, за время запекания они успевают почти полностью развариться. Половинки или четвертинки лучше сохраняют форму».

Как приготовить сливовый крамбл

Разогрейте духовку до 190 градусов. Подготовленные сливы распределите по дну формы одним ровным слоем. Холодное сливочное масло нарежьте небольшими кубиками. Соедините муку, овсяные хлопья, оставшийся сахар, соль и корицу. Добавьте холодное масло и быстро перетрите смесь пальцами. Должна получиться неоднородная крошка с небольшими кусочками. Равномерно распределите крошку поверх слив. Прижимать ее ложкой не нужно. Отправьте форму в духовку примерно на 25–30 минут. Верх должен стать золотистым, а по краям начнет заметно кипеть сливовый сок. Дайте крамблу постоять 10 минут. За это время фруктовая начинка немного загустеет.

Откуда берется хрустящая корочка

Для крамбла важно использовать именно холодное масло. Если растопить его заранее, мука быстрее пропитается жиром и вместо отдельных хрустящих комочков получится более однородный слой теста.

По этой же причине крошку не нужно долго месить руками. Как только появились комочки разного размера, можно останавливаться.

Овсяные хлопья делают верх еще более фактурным, но их можно заменить дополнительной мукой, если хочется получить более нежную песочную крошку.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Если сливы очень сочные, не увеличиваю количество муки в крошке. Лучше добавить к самим фруктам ложку крахмала — тогда верх остается рассыпчатым и не впитывает весь выделившийся сок».

Подавать сливовый крамбл особенно хорошо теплым, когда начинка еще горячая, а верх сохраняет хруст. К нему подойдет ложка густого йогурта, сметаны или шарик мороженого.

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