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Депутатом Госсовета Татарстана избран Фарид Абдулганиев

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Сегодня, 23 сентября, на заседании Центральной ...
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Сегодня, 23 сентября, на заседании Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан подведены итоги дополнительных выборов депутата Государственного Совета Республики Татарстан седьмого созыва по Высокогорскому одномандатному избирательному округу № 50.

Согласно протоколу территориальной (окружной) избирательной комиссии Высокогорского района, в голосовании приняли участие 53 871 избиратель, что составляет 88,14% от числа избирателей, включенных в списки.

По итогам голосования голоса избирателей распределились следующим образом:

- Фарид Абдулганиев – 34 957 голосов (64,90%);

- Муса Касюков – 12 194 голоса (22,64%);

- Рушан Вагизович Хасанов – 6 118 голосов (11,36%).

По итогам голосования в Высокогорском округе №50 депутатом Государственного Совета Татарстана седьмого созыва избран Фарид Султанович Абдулганиев.

Председатель ЦИК Республики Татарстан Андрей Кондратьев отметил, что высокая явка на дополнительных выборах стала показателем активного участия жителей округа в формировании республиканского парламента.

«Высокая явка на выборах в Высокогорском округе показывает, что жители активно воспользовались своим избирательным правом. Благодарю избирателей, а также членов комиссий, наблюдателей и всех участников избирательного процесса за ответственную работу и обеспечение открытого и легитимного голосования», - отметил Андрей Кондратьев.

Общие результаты дополнительных выборов будут опубликованы в газетах «Республика Татарстан» и «Ватаным Татарстан».

Высокогорский одномандатный округ № 50 стал одним из трех уровней избирательных кампаний, завершившихся в Татарстане в рамках Единого дня голосования. Помимо довыборов депутата Госсовета республики, в Татарстане прошли выборы депутатов Государственной Думы и дополнительные выборы в 40 муниципальных районах.

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