Депутатом Госсовета Татарстана избран Фарид Абдулганиев
Сегодня, 23 сентября, на заседании Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан подведены итоги дополнительных выборов депутата Государственного Совета Республики Татарстан седьмого созыва по Высокогорскому одномандатному избирательному округу № 50.
Согласно протоколу территориальной (окружной) избирательной комиссии Высокогорского района, в голосовании приняли участие 53 871 избиратель, что составляет 88,14% от числа избирателей, включенных в списки.
По итогам голосования голоса избирателей распределились следующим образом:
- Фарид Абдулганиев – 34 957 голосов (64,90%);
- Муса Касюков – 12 194 голоса (22,64%);
- Рушан Вагизович Хасанов – 6 118 голосов (11,36%).
По итогам голосования в Высокогорском округе №50 депутатом Государственного Совета Татарстана седьмого созыва избран Фарид Султанович Абдулганиев.
Председатель ЦИК Республики Татарстан Андрей Кондратьев отметил, что высокая явка на дополнительных выборах стала показателем активного участия жителей округа в формировании республиканского парламента.
«Высокая явка на выборах в Высокогорском округе показывает, что жители активно воспользовались своим избирательным правом. Благодарю избирателей, а также членов комиссий, наблюдателей и всех участников избирательного процесса за ответственную работу и обеспечение открытого и легитимного голосования», - отметил Андрей Кондратьев.
Общие результаты дополнительных выборов будут опубликованы в газетах «Республика Татарстан» и «Ватаным Татарстан».
Высокогорский одномандатный округ № 50 стал одним из трех уровней избирательных кампаний, завершившихся в Татарстане в рамках Единого дня голосования. Помимо довыборов депутата Госсовета республики, в Татарстане прошли выборы депутатов Государственной Думы и дополнительные выборы в 40 муниципальных районах.
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