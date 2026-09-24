Google тестирует разблокировку Android без стирания данных

Владельцы Android-смартфонов, возможно, скоро смогут возвращать доступ к устройству, не жертвуя содержимым памяти. Следы такого механизма обнаружились в тестовой сборке Android 17 QPR2 Beta 5: теперь система при неверном вводе пароля предложит подтвердить данные привязанного аккаунта Google, после чего управление телефоном снова станет доступным, а файлы останутся на месте.

Сегодня забытый цифровой код блокировки обходят только через сброс к заводским настройкам. Такой шаг возвращает телефон к работе, но стирает всё, что было сохранено в его памяти.

На находку обратили внимание журналисты Android Authority, изучившие раннюю версию операционной системы. Функция работает лишь в тестовом варианте Android, а для её запуска смартфон нужно заранее связать с аккаунтом Google. Когда возможность доберётся до общедоступной сборки, пока не определено. Отмечается, что похожий вариант восстановления доступа уже применялся в Android 4.4, но позже Google от него отказалась.

Отдельно издание MakeUseOf рассказало о другом способе поднять быстродействие и автономность смартфона. Речь идёт об ограничении работы приложений в фоновом режиме, для чего сначала потребуется включить в Android функции разработчика.