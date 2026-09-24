За добычу песка без плана работ компания в Азнакаевском районе получила штраф

Компания, разрабатывавшая Нижне-Стярлинское месторождение в Азнакаевском районе, нарушила условия лицензии и лишилась части денег. Об этом сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов Татарстана.

Недочеты вскрылись во время обследования участка. Выяснилось, что при действующей лицензии предприятие добывало песок и песчано-гравийные материалы, однако согласованного плана развития горных работ на 2026 год у него не было.

По итогам проверки экологи составили протокол и наложили штраф. Материалы дела направили в прокуратуру.

Сейчас ситуацию уладили: план развития горных работ уже согласован, так что добыча идет по правилам.

Ранее в республике сообщали о другом крупном экологическом проекте — рекультивации иловых полей БОС Казани, которая должна завершиться в этом году. Этот объект накопленного экологического вреда в водоохранной зоне Куйбышевского водохранилища считается самым большим.