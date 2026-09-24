Технологии

Сбер добавил в GigaCowork готовые роли и навыки для ИИ-агентов

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

На конференции «ГигаКонф для бизнеса» Сбер представил обновление платформы GigaCowork для создания и управления ИИ-агентами. Клиентам стали доступны витрина готовых ролей для цифровых сотрудников, запуск задач по расписанию и событиям, создание без кода мини-приложений и дашбордов, а также десктоп-приложение для заметок по онлайн-встречам. Разработчик платформы — компания «Салют для бизнеса», входящая в группу Сбер.

В GigaCowork появился каталог навыков и плагинов для типовых офисных задач, сценарии для них готовили отраслевые и функциональные эксперты. Навык — это пошаговая инструкция, по которой агент выполняет конкретную задачу: например, «Анализ отклонения плана продаж» сопоставляет плановые и фактические продажи и прогнозирует выручку, а «Оценка резюме» помогает HR-специалистам быстро отобрать кандидатов. Агентам теперь можно поручать и регулярную работу — скажем, ежедневный сбор данных о новых сделках или еженедельную сводку по обращениям в поддержку.

Платформа также получила интеграции с внешними рыночными данными, которые предоставляют ведущие аналитические хабы в разных экспертных областях: право и законодательство, проверка контрагентов, поиск поставщиков и потенциальных клиентов, информация с финансовых рынков. Опираясь на актуальную картину рынка и действующее законодательство, ИИ-агенты смогут точнее готовить аналитику, мониторинги и отчёты. Отдельно появилось десктоп-приложение для транскрибации встреч: оно записывает разговор в любом сервисе видеоконференций, разделяет реплики участников и учитывает заметки пользователя по ходу звонка, например расшифровку внутренних сокращений.

«За четыре месяца с момента запуска GigaCowork платформой воспользовались несколько десятков тысяч пользователей», — рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев. Генеральный директор «Салют для бизнеса» Владимир Толмачев отметил, что компаниям нужно единое решение, где любой сотрудник может делегировать агентам операционные задачи и встроить их в привычные рабочие процессы. Новые функции показали на конференции в демо-режиме, открывать их всем пользователям платформы будут постепенно.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Министр Силуанов раскрыл, куда отправились 15 трлн рублей из ФНБ

Интересное в Казани

19 часов назад

«Ресторан за 50 миллионов открыли, а гости не пришли»: почему в Казани закрываются новые кафе и рестораны

липкие ловушки

Технологии

день назад

Эксперт: корпоративные ноутбуки снижают риск утечки данных

Интересное в Казани

2 дня назад

Журналиста ProKazan оставили за городом без машины: рассказываем, удобно ли обойтись без автомобиля в поселке под Казанью

монтаж перегородок из гипсокартона в Самаре

Не у нас

день назад

Священник Головин перечислил грехи, губящие душу

Не у нас

день назад

Священник разъяснил, могут ли вечные адские муки закончиться

Новости Татарстана

день назад

Госдума: ЦИК Татарстана назвал избранных депутатов и итоги голосования

Кулинария

день назад

Квашеная капуста получается мягкой, а не хрустящей: что делают неправильно еще до появления рассола

Технологии

день назад

Владельцы телевизоров LG снимают Wi-Fi и Bluetooth на фоне обвинений в слежке
Экономика
56 минут назад

Пенсии Чукотки и Дагестана в августе разошлись на 23 341 рубль

ТАСС: в августе 2026 года средняя пенсия на Чук...

Технологии

3 часа назад

Rabbit представила OS3 для ИИ-агентов с доступом через браузер и Telegram

Интересное в Казани

16 часов назад

Нoвое поколение казанских водителей: почему зумерам 50 Вт зарядки важнее 150 лошадиных сил

Технологии

3 часа назад

Google Pay запустят в Узбекистане в октябре 2026 года

Технологии

4 часа назад

Телефон еще недавно держал заряд весь день, а теперь садится к обеду: какие настройки проверить
Внедрение ИИ в российских софтверных компаниях ...
Технологии
2 часа назад

Внедрение ИИ в российских софтверных компаниях обгоняет создание защиты

Технологии

4 часа назад

Росатом изготовил второй реактор РИТМ-200С для плавучей АЭС ПЭБ-106

Новости Татарстана

4 часа назад

Временную работу в Татарстане с начала 2026 года получили 11 832 подростка

Технологии

4 часа назад

Frozen Trail для ARC Raiders выйдет 8 октября
«Чей это город — туристов или горожан?»: расска...
Интересное в Казани
5 дней назад

«Чей это город — туристов или горожан?»: рассказываем, кому на самом деле досталась новая набережная в Казани