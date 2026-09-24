Сбер добавил в GigaCowork готовые роли и навыки для ИИ-агентов

На конференции «ГигаКонф для бизнеса» Сбер представил обновление платформы GigaCowork для создания и управления ИИ-агентами. Клиентам стали доступны витрина готовых ролей для цифровых сотрудников, запуск задач по расписанию и событиям, создание без кода мини-приложений и дашбордов, а также десктоп-приложение для заметок по онлайн-встречам. Разработчик платформы — компания «Салют для бизнеса», входящая в группу Сбер.

В GigaCowork появился каталог навыков и плагинов для типовых офисных задач, сценарии для них готовили отраслевые и функциональные эксперты. Навык — это пошаговая инструкция, по которой агент выполняет конкретную задачу: например, «Анализ отклонения плана продаж» сопоставляет плановые и фактические продажи и прогнозирует выручку, а «Оценка резюме» помогает HR-специалистам быстро отобрать кандидатов. Агентам теперь можно поручать и регулярную работу — скажем, ежедневный сбор данных о новых сделках или еженедельную сводку по обращениям в поддержку.

Платформа также получила интеграции с внешними рыночными данными, которые предоставляют ведущие аналитические хабы в разных экспертных областях: право и законодательство, проверка контрагентов, поиск поставщиков и потенциальных клиентов, информация с финансовых рынков. Опираясь на актуальную картину рынка и действующее законодательство, ИИ-агенты смогут точнее готовить аналитику, мониторинги и отчёты. Отдельно появилось десктоп-приложение для транскрибации встреч: оно записывает разговор в любом сервисе видеоконференций, разделяет реплики участников и учитывает заметки пользователя по ходу звонка, например расшифровку внутренних сокращений.

«За четыре месяца с момента запуска GigaCowork платформой воспользовались несколько десятков тысяч пользователей», — рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев. Генеральный директор «Салют для бизнеса» Владимир Толмачев отметил, что компаниям нужно единое решение, где любой сотрудник может делегировать агентам операционные задачи и встроить их в привычные рабочие процессы. Новые функции показали на конференции в демо-режиме, открывать их всем пользователям платформы будут постепенно.