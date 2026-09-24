k8x: криптомошенники похитили у россиян почти 25 млрд рублей

Сооснователь майнинг-пула k8x, операционный директор, специалист по кибербезопасности и майнингу Павел Яковлев 24 сентября рассказал «Известиям» о схемах криптомошенничества. По его данным, только за 2026 год злоумышленники похитили у россиян около 25 млрд рублей, а ставку всё чаще делают не на крупных участников рынка, а на доверие обычных пользователей.

Самой живучей схемой Яковлев назвал арбитраж криптовалют: в профильных чатах по инвестициям или покупке товаров из-за рубежа жертве предлагают связку из двух бирж и гарантированный спред около 20% — купить актив за доллар и продать за $1,2. Первая площадка настоящая, чтобы человек успел купить криптовалюту через P2P-обмен или конвертацию, а вторая — фишинговый клон известной, но не самой популярной в СНГ биржи с похожим и чуть более длинным доменным именем. Тестовые $10–15 вывести дают, но на крупной сумме аккаунт блокируют без объяснений либо ссылаются на непройденную проверку AML и предлагают разблокировать средства повторным переводом, который уходит туда же. Второй вариант — «треугольники» через популярные площадки объявлений: мошенники одновременно находят покупателя техники по заниженной цене и продавца криптовалюты по завышенному курсу, сводят их напрямую под предлогом обхода комиссии площадки, и в итоге покупатель остается без товара и денег, а продавец криптовалюты получает рубли и уголовное дело как крайнее звено между украденными деньгами и обманутым покупателем.

Еще два сценария — фейковые звонки в клонах Zoom, Google Meet и Microsoft Teams и фишинг через встроенный браузер криптокошельков. Жертву из тематического чата, где заранее известно о наличии у нее криптовалюты, приглашают на созвон под видом собеседования, техподдержки или обсуждения сделки, а на визуально идентичном клоне сервиса просят ввести логин и пароль от Google- или Apple-аккаунта — за 20–30 минут разговора злоумышленники успевают забрать доступ к почте, сохраненным паролям и коду двухфакторной аутентификации. В случае с кошельками пользователя через встроенный браузер заводят на фишинговый сайт с адресом, почти неотличимым от настоящего, и предлагают разместить активы под процент: реальные средства уходят мошенникам, а на баланс начисляются токены-подделки, визуально похожие на USDT или USDC, но выпущенные другим смарт-контрактом.

Логика у всех схем одна, отметил сооснователь k8x: блокчейн не взламывают — он прозрачен и хорошо защищен технически, — а взламывают доверие конкретного человека. Поэтому в компаниях при выплатах всё чаще проверяют адрес получателя на признаки причастности к нелегальной деятельности, чтобы у пользователя был шанс остановиться и свериться, прежде чем деньги уйдут туда, откуда их не вернуть.