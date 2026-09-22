Министр Силуанов раскрыл, куда отправились 15 трлн рублей из ФНБ

С 2019 года из Фонда национального благосостояния было направлено около 15 триллионов рублей на различные цели. Об этом глава Минфина России Антон Силуанов заявил на пленарном заседании Московского финансового форума, сообщает «Коммерсантъ».

По словам министра, из этой суммы 4 триллиона рублей пошли на инвестиции в экономику. Силуанов отметил, что ФНБ использовался не только для поддержки бюджетных расходов, но и для вложений в развитие.

Глава Минфина также заявил, что ведомство рассчитывает на дальнейшее пополнение фонда. В текущем году прирост может составить от 600 миллиардов до 1 триллиона рублей.

К концу года объем Фонда национального благосостояния, по оценке министра, может достигнуть примерно 5 триллионов рублей. Силуанов связал такую возможность со складывающейся рыночной ситуацией.

Министр назвал наличие резервов базовым принципом финансового управления для государства. По его словам, ФНБ выполняет роль страхового механизма и помогает поддерживать устойчивость бюджетной системы.

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