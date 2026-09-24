Технологии

Discord запустил глобальную проверку возраста для всех аккаунтов

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Discord начал глобальную проверку возраста пользователей. Система сама определяет возраст, а части аудитории придётся подтвердить, что необходимый для доступа к контенту с возрастными ограничениями порог достигнут. По уточнению компании, внедрение функции на все аккаунты займёт несколько дней.

Пользователей разделят на три группы: взрослые старше восемнадцати лет, подростки от тринадцати до семнадцати лет и категория «не подтверждено» — туда попадут аккаунты, по которым данных для определения возраста недостаточно. В Discord предполагают, что более девяноста процентов пользователей дополнительную проверку проходить не будут. Тем взрослым, кого ошибочно отнесли к подросткам или к неподтверждённой группе, предложат несколько способов подтвердить свой возраст.

Для аккаунтов подростков действуют отдельные ограничения. Запросы на переписку от незнакомцев будут попадать в специальный раздел для проверки, а уведомления о заявках в друзья от пользователей без общих знакомых или небольшого общего сервера придут отдельно. Изображения, которые система сочтёт «чувствительными», размоют или заблокируют, а доступ к серверам, каналам и командам ботов с возрастными ограничениями закроют. Полные данные профиля подростка смогут видеть только друзья и участники небольших серверов, где он состоит.

О новых вариантах проверки рассказал технический директор и сооснователь Discord Станислав Вишневский: в феврале подтвердить возраст планировалось только оценкой по лицу или сканированием удостоверения личности, но после отзывов пользователей компания решила предложить больше вариантов, отвечающих высоким стандартам конфиденциальности. Об этом сообщает портал Ferra. От февральской схемы с загрузкой удостоверения или сканированием лица отказались после критики, связанной с конфиденциальностью; дополнительные опасения вызвал инцидент 2025 года, когда хакеры похитили государственные удостоверения семидесяти тысяч пользователей Discord у стороннего сервиса, применявшегося для проверки возраста в Великобритании и Австралии.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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